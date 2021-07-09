Кабмін недооцінює ризики для України від впровадження акцизу на зелену енергію – ЄБРР

Міжнародні фінансові організації мають об'єднати зусилля, щоб донести уряду і парламенту, чим загрожує введення акцизу на зелену енергію, вважають в ЄБРР

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Кабінет міністрів України та народні депутати недооцінюють ризики та наслідки для держави у разі впровадження в країні акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Про це заявила старший банкір департаменту електроенергії ЄБРР Ольга Єрьоміна, повідомляє "Znaj.ua".

"Всі міжнародні фінансові організації повинні об'єднати зусилля для того, щоб донести до уряду і парламенту загрози, які несе прийняття зеленого акцизу", – заявила Єрьоміна.

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За її словами, іноземні інвестори і фінансові інститути мають донести прем'єр-міністру і парламенту необхідність ліквідації даної норми в податковому законопроєкті №5600.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий в парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного Співтовариства написали лист на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС щодо декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.

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За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).