Кабмін не виплачує борги "зеленим" інвесторам, це негативний знак для партнерів, – Гуменюк

Уряд зобов'язаний був виплатити 9 млрд грн боргу до кінця 2020 року і 3,35 млрд грн до кінця березня 2021

Кабінет міністрів не здійснює виплати боргів інвесторам у відновлювану енергетику України, згідно із затвердженим у "зеленому" меморандумі графіком, і це критично погіршує виконання зобов’язань перед іноземними інвесторами з боку держави. Про це заявила директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк, нагадавши, що уряд був зобов’язаний виплатити 40% боргу (9 млрд грн) до кінця грудня 2020 року, а також 15% боргу (3,35 млрд грн) до кінця березня поточного року, пише "Obozrevatel".

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"Ми дуже занепокоєні тим, як зараз ведуться виплати, які були передбачені домовленістю, меморандумом, і підписані умови. На жаль, вже березень закінчується, і згідно із графіком погашення старого боргу ми мали отримати на кінець березня 55% від старого боргу. Але станом на сьогодні ми маємо лише 14%, і це велика проблема. Для багатьох це абсолютно негативний знак щодо інвестиційної сприятливості України і співпраці з іноземними партнерами", – заявила Гуменюк.

Вона повідомила, що від держбанків найближчим часом має надійти останній транш кредиту для виплати боргів у розмірі 3 млрд грн і держпідприємство "Гарантований покупець" має направити ці кошти виключно виробникам "зеленої" енергії.

"Якщо всі ці кошти будуть відправлені саме відновлюваній енергетиці, це покращить ситуацію, це полегшить зараз фінансове навантаження на виробників електроенергії з відновлюваних джерел, оскільки вони мають кредитні зобов’язання, і через нестабільність виплат вони знаходяться в дуже критичному фінансовому стані. Тому, звичайно, це дещо полегшить їх становище. Але несуттєво, оскільки є більший шматок заборгованості, який необхідно виплатити", - додала директорка ЄУЄА.

За її словами, асоціації відновлюваної енергетики звернулася навіть до президента України Володимира Зеленського з нагадуванням щодо виконання зобов’язань по виплатам старого боргу.

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"Вкрай закликаємо до того, щоби не було ніяких сюрпризів негативних і максимально виконувалися всі зобов’язання по меморандуму в повному обсязі", – підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, 10 березня представники іноземних інвесторів написали листа до Зеленського з вимогою втрутитися в критичне ігнорування владою умов меморандуму щодо відновлюваної енергетики, оскільки Кабінет міністрів порушує графік виплати боргів за вироблену у 2020 році зелену електроенергію.

На думку президента Американської торговельної палати в Україні Андрія Гундера, Зеленський підставив інвесторів у відновлювану енергетику своїми закликами в Давосі у 2020 році, коли сказав, що держава забезпечить стабільний інвестклімат всім іноземним інвесторам, які вкладатимуть кошти в Україну.

Як повідомлялося, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

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Станом на 1 березня виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін має виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.

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