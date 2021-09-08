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Кабмін призначив довічні стипендії українцям, які під час Голокосту рятували євреїв

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
8 вересня, 14:11
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Виплати призначаються з 1 червня 2021 року
Пенсії призначили громадянам, які втратили працездатність / Фото: колаж "Сегодня"
Пенсії призначили громадянам, які втратили працездатність / Фото: колаж "Сегодня"

У середу, 8 вересня, Кабмін призначив довічні державні стипендії громадянам України, які рятували євреїв під час Голокосту у роки Другої світової війни.

Про це написав у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

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Стипендії отримають ті українці, які удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму "Яд ва-Шем" звання Праведника народів світу або Єврейською Радою України – звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру.

"Стипендії призначаються з 01.06.2021 в розмірі трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру пенсії чи зарплати", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, постанова "Про довічну стипендію пам'яті М. Жизневського" втратила чинність. Це сталось у зв'язку із смертю його батьків, яким за їх життя виплачувалась довічна стипендія пам'яті.

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Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Фото: t.me/oleksiihoncharenko

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Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Стипендії для школярів

У квітні 2021 року уряд прийняв постанову, згідно з яким учні з кращими результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та переможці шкільних олімпіад отримуватимутьстипендії від 10 000 до 100 000 гривень.

  • Стипендію в 10 000 грн отримуватимуть щомісяця протягом року 270 учнів, які найкраще здадуть ЗНО (по 10 найкращих від кожної області).
  • Також стипендії виділяються і переможцям всеукраїнських (85 премій на рік) і міжнародних олімпіад (40 премій): для переможців по Україні – 20 000 грн, міжнародних – 100 000 грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін збільшив розмір соцстипендії для дітей-сиріт. Тепер він становить 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей.

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