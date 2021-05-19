Кабмін і "Нафтогаз" змогли домовитися: наглядова рада ще попрацює

НАК заявив, що припинення повноважень наглядової ради відбулося ще 14 травня, однак ситуацію вирішили переграти

Денис Шмигаль і Клер Споттісвуд / фото Reuters і naftogaz.com

Український Кабмін готовий продовжити повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України" до нового конкурсу.

Реклама

Про це в середу, 19 травня, заявив глава уряду Денис Шмигаль.

Він розповів, що Кабмін має намір провести абсолютно прозорий конкурс на посаду членів наглядової ради і голови правління.

"Ми починаємо повноцінну корпоративну реформу, де будуть чітко визначені не тільки права і обов'язки, а й відповідальність за роботу", – заявив Шмигаль.

Окрім того, Кабмін планує поліпшити роботу номінаційного комітету, відповідального за призначення членів наглядових рад, і розглядає залучення в такий комітет представника від міжнародних партнерів України.

Реклама

Під час засідання уряду в режимі відеоконференції підключилася глава наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, яка запевнила, що наглядова рада продовжить роботу ще рік на тих же умовах, які містилися в їхніх контрактах.

Нагадаємо, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 30 квітня подала у відставку і 14 травня офіційно завершила свої повноваження. Йшлося про п'ять з шести членів наглядової ради: Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Люда ван дер Хейдена, Юлії Ковалів і Наталії Бойко.

Шостий член правління, громадянин США Роберт Бенш був призначений представником держави 2020 року і перепризначений наприкінці цього року. На цьому тлі наглядова рада втратила кворум для прийняття нових рішень. Для цього необхідно призначити новий склад.

Також нагадаємо, визнавши незадовільною діяльність "Нафтогазу" 2020 року, 28 квітня Кабмін звільнив главу правління НАКу Андрія Коболєва.