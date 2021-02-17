Кабмін має виконувати "зелений" меморандум, щоб не втратити подальші інвестиції в Україну, – Рябчин

Кабінет міністрів України має беззаперечно виконувати меморандум з інвесторами у "зелену" енергетику в питанні виплати накопичених боргів, щоб не зупинити приток інвестицій в найближчі роки.

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Про це в ході форуму "Україна 30. Платіжки" заявив радник віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин, повідомляє "Obozrevatel".

"Держава має виконувати свої зобов’язання, і тим паче той меморандум, який був підписаний, – тут, мені здається, взагалі ми не можемо про це обговорювати. Ми кажемо про ті інвестиції, які вже були залучені, і ті зобов’язання, які має держава Україна", – сказав Рябчин.

За його словами, держава має зменшувати вартість "зеленої" енергетики законними шляхами, тобто запроваджувати зелені аукціони для будівництва нових потужностей чистої енергетики.

"Україна має провести аукціони, здешевшити ціну на зелену енергію. Ми бачимо такий костефектів у всьому світі, підхід на залучення інвестицій", – сказав радник віцепрем'єра.

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Він також наголосив, що дія "зелених" тарифів в Україні закінчиться у 2030 році, коли відновлювана електроенергія стане значно дешевшою, через те, що інвестори повернули вкладені інвестиції та отримали прибутки.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови про невиконання державою своїх зобов'язань щодо сплати за вироблену "зелену" електроенергію і, крім "Державного покупця", суди почали залучати як відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, яка підписувала меморандум з інвесторами у відновлювану енергетику.

Водночас Європейський парламент стурбований невиконанням Кабінетом міністрів України зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не відбулося. Станом на середину лютого виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Окрім того, інвестори на бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати решти боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

В Енергоспівтоваристві ЄС вказують, що заборгованість держави перед підприємствами зеленої енергетики, виплата якої фінансується через тариф на передачу електроенергії компанією "Укренерго" буде заважати сертифікації компанії для приєднання енергосистеми України до європейської ENTSO-E.

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