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До управління пасажирськими перевезеннями "Укрзалізниці" залучать фахівців Deutsche Bahn

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
25 серпня, 11:38
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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков вважає, що співпраця з DB Consulting – це шанс перейняти новий досвід
Олександр Кубраков розповів про процес управління пасажирськими перевезеннями. Колаж: "Сьогодні"
Олександр Кубраков розповів про процес управління пасажирськими перевезеннями. Колаж: "Сьогодні"

Фахівці німецького Deutsche Bahn Engineering & Consulting посилять процес управління пасажирськими перевезеннями "Укрзалізниці".

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Відповідна угода була підписана у вівторок, 24 серпня, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він пояснив, що зміни на українській залізниці стали можливими зі стартом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Співпраця з DB Consulting – це наш шанс перейняти новий досвід, де у центрі всіх процесів — клієнт і його комфорт. Ми хочемо, щоб німецька якість і сервіс з’явились в Україні. Це непростий шлях — і чи не найбільший за останні роки виклик для української залізниці", – написав він.

Міністр зазначив, що отримати позитивний результат допоможуть три фактори. По-перше, успішний досвід реалізації складних масштабних проектів в рамках "Великої будівництва".

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"Друге — це усвідомлення державою її соціальної функції у транспортному секторі. Цього року вперше за роки Незалежності держава почала фінансувати пасажирські перевезення — нові вагони та локомотиви, точкові проєкти електрифікації", – сказав Кубраков.

Крім цього, Німеччина має міжнародний досвід у процесі трансформації залізниці.

"Ми добре знайомі з доволі успішною історією Казахстану, де Deutsche Bahn зміг у доволі короткий час оптимізувати управлінські процеси. Власне, сама Німеччина пройшла шлях трансформації та анбандлінгу не так вже й давно — 10 років тому", – заявив глава Мінінфраструктури.

За його словами, ідея про укладення контракту з DB зародилася ще в 2019 році.

"Ми досі спостерігаємо спротив на різних рівнях – адже Deutsche Bahn це про системні перетворення та боротьбу з корупцією. Однак шлях вже визначено. У найближчі роки Україну чекає масштабна розбудова залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу", – констатував Кубраков.

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Нагадаємо, в рамках президентської програми "Велике будівництво" "Укрзалізниця" (УЗ) починає електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка. Це дозволить поліпшити залізничне сполучення, зменшити експлуатаційні витрати, а також викиди в навколишнє середовище.

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