Через зупинку перевалки руди в порту Південний "Укрзалізниця" і бюджети втратять сотні мільйонів гривень – ЗМІ

Порт Південний також у збитках – перевалка руди на підприємстві обвалилася більш ніж у 16 разів, пишуть журналісти

Морський порт Південний / Фото: Офіційний сайт порта Южний

Через те, що державний порт Південний зупинив перевалку руди, ціла низка компаній зазнає серйозних збитків: державна "Укрзалізниця" втратить до 3 млн тонн вантажів (10% вантажообігу), а у грошах втрачатиме по пів мільярда гривень на місяць, пише в матеріалі "Монопольні гри: навіщо порт Южний вдарив по "Укрзалізниці"?" портал "Обозреватель". Про це повідомляє "Гордон".

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Видання зазначає, що "Укрзалізниця" і так у жалюгідному стані: збитки за 2020 рік становили 12 млрд грн, у компанії десятки мільярдів дорогих кредитів. Автор статті пише, що порт Південний також у збитках – перевалка руди на підприємстві обвалилася більш ніж у 16 разів, коли російську руду, що раніше постачали на Південний, почали перевалювати через відкритий 2020 року російський термінал.

"Скандал навколо монопольного зговору двох портів – МТП "Південний" і "ТІС" проти вітчизняних ГЗК і "Укрзалізниці", через що в Україні зараз практично зупинена перевалка руди на експорт, обростає додатковими деталями. Украй неприємними для в.о. директора порту Сергія Ковшаря. Пахне корупцією, особистим інтересом і не тільки", – ідеться в публікації.

Перевалку руди в порту зупинили, і такі дії заженуть Південний у ще більші збитки, пише видання.

"Ситуація виглядає так. Пану Ковшарю дуже подобається прибуткова посада директора морпорту Південний. Він усіма силами хоче її зберегти й тому намагається бути зручним для партнерів із "ТІС", у яких зв'язки і вплив у Києві. До того ж, партнери з "ТІС" можуть відкотити комісійні за клієнтів, які зусиллями Ковшаря пішли з Південного в "ТІС", – пояснюють журналісти.

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Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубрак 28 травня звільнив заступника директора з економіки та фінансів порту Південний Сергія Ковшаря з посади виконувача обов'язків директора підприємства.

На Ковшаря протягом цього тижня надійшли скарги від кількох організацій.

Українські порти Південний і ТІС зупинили перевалку руди, через це українські гірничо-збагачувальні комбінати можуть зупинити роботу, що скоротить доходи бюджетів усіх рівнів, заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак. Порт Південний висунув вимогу гірничо-збагачувальним комбінатам розподілити вантажопотік між ним і приватним терміналом "ТІС – Вугілля" у пропорції 50/50, зазначив він.

Керівництво порту Південний блокує роботу підприємства і фактично знищує його в інтересах приватного терміналу ТІС, заявило у відкритому листі до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

У листі ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" на адресу міністра фінансів Сергія Марченка та директора морського торговельного порту Південний Сергія Ковшаря йдеться про те, що через зупинку відвантаження продукції тільки одного цього підприємства "Укрзалізниця" втрачатиме щомісяця 13 млн грн, Адміністрація морських портів – 5 млн грн, сам порт Південний – 11 млн грн.

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Politeka писала, що очільник порту Південний із січня до травня цього року виписав собі премію на загальну суму 1,47 млн грн.