Через COVID-19 "дірка" у Фонді соцстрахування виросла до 3 млрд гривень

Кабмін виділив Фонду соцстраху необхідні кошти, і після необхідних бюджетних процедур вони підуть на погашення заборгованості

Через спалах захворюваності на COVID-19 в Україні заборгованість з виплати лікарняних зросла удвічі і вже становить близько 3 млрд гривень.

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Про це заявив перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик, повідомляє Укрінформ.

За його словами, уряд ухвалив рішення щодо виділення коштів для Фонду соцстрахування, і після проведення всіх необхідних бюджетних процедур вони будуть перераховані на погашення заборгованості.

Котик зауважив, що така заборгованість пов'язана зі спалахом захворюваності на COVID-19, коли наприкінці 2020 року вдвічі зросла кількість листків тимчасової непрацездатності та тривалість перебування на лікарняному. На його переконання, запуск електронного лікарняного дасть змогу пришвидшити виплату.

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Нагадаємо, у I кварталі 2021 року Фонд соцстраху мав "дірку" у 1,4 млрд грн через різке зростання виплат за коронавірусною хворобою.

Також писалося, що наприкінці травня президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до законодавства про соціальне страхування. Українцям знову почали оплачувати лікарняні, що тимчасово було призупинено.

Також нагадаємо, цього тижняв Україні запустили е-лікарняні, що стане важливим кроком для запровадження режиму "без паперу" в медичній та соціальній сферах.

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