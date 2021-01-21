З безробітних українців зроблять айтішників: Кабмін починає експеримент

Новий проєкт з працевлаштування спочатку запустять в Києві

В Україні впроваджують експеримент з безплатного навчання безробітних для працевлаштування в IT-сфері. Експеримент почнеться в Києві, але у разі успіху його поширять і на інші міста. Умови такі:

Учасники: зареєстровані безробітні , освітні установи (що працюють не менше 5 років) і роботодавці з IT-бізнесу.

, освітні установи (що працюють не менше 5 років) і роботодавці з IT-бізнесу. Учнів набирають на добровільній основі в Київському міському центрі зайнятості.

Навчання не може тривати більше ніж 6 місяців, в цей час зберігається виплата допомоги з безробіття.

Після успішного завершення навчання роботодавець зобов'язаний працевлаштувати безробітного мінімум на рік з зарплатою, що не менша за дві мінімальні (12 тис. грн).

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Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Проєкт реалізуватимуть Мінекономіки, Мінцифри та Київський центр зайнятості, ініціативу вже схвалив уряд.

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"Тепер безробітні можуть набути кваліфікацію в IT-сфері та отримати перспективну роботу", – вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, що буде з зарплатами, цінами і безробіттям в першому кварталі 2021 року.

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