Підсумок 30 років. Зрошувані землі в Україні скоротилися в чотири рази

Міністр агрополітики Роман Лещенко повідомив, що площа зрошуваних земель в Україні скоротилася з 2,3 млн га до 539 тис. га

Воду отримують все менші площі зрошуваних земель. Фото: ru.krymr.com

За останні 30 років площа зрошуваних земель в Україні скоротилася в чотири рази. У 1990-х роках загальна поливна площа в країні становила 2,3 млн га, а в 2019 році (без урахування тимчасово окупованого Крим) – тільки 539 тис. га.

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Про це в Міжнародний день боротьби з опустелюванням і засухою, написав в Telegram міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

"Іригаційні системи, яких у нас доволі багато, побудовані здебільшого в середині ХХ століття. Ступінь їх зношеності інколи сягає 80%. Звісно, такі споруди не в змозі впоратися з сучасними викликами маловоддя", – написав він.

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За словами міністра, відновлення меліоративної галузі стає національним проектом до 2024 року.

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"Ми ставимо амбітні цілі – збільшити сільськогосподарське виробництво і робимо все можливе для виведення українських земель із "загрозливо посушливої жовтої зони" у "життєдайну зелену", – зазначив Лещенко.

Раніше повідомлялося, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха.