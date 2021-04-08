Штучно занижена ціна на електроенергію не дозволяє генеруючим компаніям запасатися вугіллям, – експерт

Вартість електричної енергії на оптовому ринку в квітні опустилася до 1,3 грн/кВт·година, що суттєво нижче собівартості виробництва тепловими електростанціями.
Про це повідомив перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї, член наглядової ради "Донбасенерго" Юрій Саква.
"Ціна на "ціноутворюючому" РДН у квітні знизилася до 1,3 грн/КВт·г – для ТЕС є глибоко збитковою. Це не привід для хвилювань? Відновлення запасів вугілля на складах ТЕС практично не відбувається", – повідомив експерт.
Він зазначив, що жодного регуляторного рішення для виправлення ситуація не приймається.
"Відсутність будь-яких рішень є одночасно і рішенням і відповіддю на всі питання. На сьогодні, попри всі відомі та незмінні негаразди на вітчизняному ринку електроенергії, у споживачів все включено", – додав експерт.
Нагадаємо, однією з основних причин падіння оптових цін на електроенергію нижче собівартості став імпорт з Росії і Білорусі. Він призвів до штучного викривлення цінової ситуації в сегменті ринку на добу наперед.
Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт·годин на суму 900 млн грн.
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