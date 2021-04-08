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Штучно занижена ціна на електроенергію не дозволяє генеруючим компаніям запасатися вугіллям, – експерт

8 квітня, 17:30

Ірина Ненько Ірина Ненько

Жодного регуляторного рішення для виправлення ситуація не приймається

Вартість електричної енергії на оптовому ринку в квітні опустилася до 1,3 грн/кВт·година, що суттєво нижче собівартості виробництва тепловими електростанціями.

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Про це повідомив перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї, член наглядової ради "Донбасенерго" Юрій Саква.

"Ціна на "ціноутворюючому" РДН у квітні знизилася до 1,3 грн/КВт·г – для ТЕС є глибоко збитковою. Це не привід для хвилювань? Відновлення запасів вугілля на складах ТЕС практично не відбувається", – повідомив експерт.

Він зазначив, що жодного регуляторного рішення для виправлення ситуація не приймається.

"Відсутність будь-яких рішень є одночасно і рішенням і відповіддю на всі питання. На сьогодні, попри всі відомі та незмінні негаразди на вітчизняному ринку електроенергії, у споживачів все включено", – додав експерт.

Нагадаємо, однією з основних причин падіння оптових цін на електроенергію нижче собівартості став імпорт з Росії і Білорусі. Він призвів до штучного викривлення цінової ситуації в сегменті ринку на добу наперед.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт·годин на суму 900 млн грн.

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