"Винятків бути не повинно": де Кремль шукає лазівки для сертифікації "Північного потоку-2"

Україна та держави союзники змогли загальмувати процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" спільними зусиллями.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Північний потік-2" давно повинен бути запущений і працювати, але те, що він досі не працює і ми з ним боремося, це результат наших спільних зусиль. Ми разом з партнерами істотно загальмували реалізацію цього проєкту і виграли багато часу для кращих умов по протистоянню з Росією", – наголосив голова МЗС.
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Кулеба також наголосив, що Російська Федерація веде гібридну війну і тисне на Євросоюз, щоб пошвидше запустити газопровід.
За словами міністра, Кремль намагається знайти прогалини у європейському законодавстві та використати їх на свою користь.
"Ми бачимо зусилля юристів і лобістів РФ, які намагаються знайти щілини в європейському законодавстві та створити якісь особливі умови для "Північного потоку-2". Але ми наполягаємо, що винятків бути не повинно" – сказав Кулеба.
Німеччина призупинила процес сертифікації "Північного потоку-2"
16 листопада німецький регулятор тимчасово припинив процес сертифікації російського газогону "Північний потік-2".
Процедуру не стали продовжувати через те, що потік повинен мати відповідну законам ФРН організаційну форму.
Однак у РФ запевнили, що створять дочірню компанію у ФРН, яка контролюватиме німецьку частину газопроводу і процес продовжать.
"Сьогодні" разом з експертом розбирались, чому цей кремлівський проект такий небезпечний для України та чи вдастся "Нафтогазу" якость на нього вплинути.