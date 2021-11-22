"Винятків бути не повинно": де Кремль шукає лазівки для сертифікації "Північного потоку-2"

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося виграти час для протистояння з РФ, загальмувавши "Північний потік-2"

Україні вдалося загальмувати сертифікацію "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна та держави союзники змогли загальмувати процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" спільними зусиллями.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Реклама

"Північний потік-2" давно повинен бути запущений і працювати, але те, що він досі не працює і ми з ним боремося, це результат наших спільних зусиль. Ми разом з партнерами істотно загальмували реалізацію цього проєкту і виграли багато часу для кращих умов по протистоянню з Росією", – наголосив голова МЗС.

Кулеба також наголосив, що Російська Федерація веде гібридну війну і тисне на Євросоюз, щоб пошвидше запустити газопровід.

За словами міністра, Кремль намагається знайти прогалини у європейському законодавстві та використати їх на свою користь.

Реклама

"Ми бачимо зусилля юристів і лобістів РФ, які намагаються знайти щілини в європейському законодавстві та створити якісь особливі умови для "Північного потоку-2". Але ми наполягаємо, що винятків бути не повинно" – сказав Кулеба.

Німеччина призупинила процес сертифікації "Північного потоку-2"

16 листопада німецький регулятор тимчасово припинив процес сертифікації російського газогону "Північний потік-2".

Процедуру не стали продовжувати через те, що потік повинен мати відповідну законам ФРН організаційну форму.

Реклама

Однак у РФ запевнили, що створять дочірню компанію у ФРН, яка контролюватиме німецьку частину газопроводу і процес продовжать.

"Сьогодні" разом з експертом розбирались, чому цей кремлівський проект такий небезпечний для України та чи вдастся "Нафтогазу" якость на нього вплинути.