Іраклій Езугбая йде з "Укрзалізниці" у зв'язку із тиском на компанію і блокуванням реформи залізниці

"Є сили, які не дуже зацікавлені в національному вантажному перевізнику", – заявив директор з комерційної роботи та логістики

Директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Іраклій Езугбая заявив, що залишає компанію у зв'язку із тиском на правління і блокуванням реформи держмонополії. Про це він заявив на пресконференції 11 березня, повідомляє "Хвиля".

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"Ми працювали чесно, не було жодного корупційного скандалу. Разом із цим розуміємо, що є сили, які не дуже зацікавлені в національному вантажному перевізнику. Те, що недоотримує "Укрзалізниця", отримує хтось інший. На жаль, почалося цькування, яке вийшло за розумні межі. Разом із цим, повільно йде реформа. Моя особиста думка, що компанія потребує цієї реформи невідкладно, вона мала бути проведена ще 10 років тому. Отже, виходячи з ситуації, що склалася, я йду у відставку з повною підтримкою генерального директора, з повною підтримкою початих реформ", – зазначив директор з комерційної роботи та логістики.

За словами Іраклія Езугбая, "Укрзалізниця" до приходу в компанію нового правління на чолі з Володимиром Жмаком перебувала у жалюгідному фінансовому становищі. "Ми отримали організацію в глибокому занепаді, на жаль, побачили повне виснаження активів, побачили значний негативний фінансовий результат. За 6 місяців, які ми тут провели, ми змінили тенденцію падіння вантажів і показали хороші результати у 4 кварталі, запланували бюджет 2021 року, який має вивести "Укрзалізницю" на позитивний фінансовий результат. Ми показали, як може працювати залізниця України для зростання економіки. Кожен місяць, коли ми відкладаємо реформу компанії, призводить її до занепаду", – зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року правління "Укрзалізниці" заявило про старт реформування компанії. Так, директор з комерційної роботи та логістики компанії Іраклі Езугбая заявив, що "Укрзалізниця" в рамках реформування структури компаній створює окрему бізнес-вертикаль вантажних перевезень, використовуючи досвід розвитку країн світу. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури.

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Однак уже на початку лютого наглядова рада АТ "Укрзалізниця" ухвалила скасувати рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo, тим самим зупинивши реформу.

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Наприкінці січня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для оцінки підприємства і розслідування зловживань у 2017-2020 роках. Однак після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну і наглядової ради УЗ дати оцінку діяльності нинішнього голови УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінціі 2020 року. Очільник УЗ назвав непорозумінням запит ТСК про оцінку компетентності правління компанії.

Раніше голова українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що щойно новий глава УЗ почав ламати корупційні схеми, відразу з'явилася ініціатива про його звільнення.

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