Інвестори у зелену енергетику вже відсудили 800 млн грн в України через борги

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Господарський суд Києва задовольнив ще низку позовів виробників зеленої електроенергії до держпідприємства "Гарантований покупець" (ДП "ГарПок") про стягнення заборгованості по "зеленому" тарифу, повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на Finbalance.

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Зокрема, держпідприємство "ГарПпок" має виплатити ТОВ "Уукраїнські енергетичні рішення 2018" 22,9 млн грн; ТОВ "Гудвеллі Україна" – 6,9 млн грн; ЗАТ "ЕКОПРОД" – 5,5 млн грн; ТОВ "АЯКС Дніпро" – 26,1 млн грн; ТОВ "Тавань Солар 3" – 13,4 млн грн; ТОВ "СОНЯЧНА Енергія Плюс" – 16,1 млн грн; ТОВ "Евроімекс" – 9,7 млн; ТОВ "ЮКРЕЙНІАН Солар груп-Виноградово" – 4,9 млн грн.

Раніше виробники зеленої електроенергії відсудили у ДП "ГарПок" 700 млн грн заборгованості за "зеленим" тарифом.

З урахуванням зазначених вище восьми справ, на підставі судових рішень по ДП "ГарПок" загалом має бути стягнуто понад 800 млн грн боргу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів погодив законопроєкт з поправками до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою у діапазоні 3,2 – 40%.

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Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Наприкінці травня народні депутати України, які входять до міжфракційного об'єднання "Чиста енергія – здорове довкілля" поскаржилися в Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів і Міністерства фінансів про введення акцизного збору на зелену енергію в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.