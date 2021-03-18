Інвестори звинуватили Україну в підриві довіри через кризу в "зеленій" енергетиці

Вони готові продовжувати інвестувати в країну тільки за умови виконання меморандуму

Влада протягом 1,5 років підриває довіру іноземних інвесторів у зв'язку зі спричиненою державою кризою в секторі "зеленої" енергетики та відсутністю бажання влади виконувати зобов'язання по виплаті боргів інвесторам.

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Про це заявили одразу кілька інвесторів у ході обговорень майбутнього "зеленої" енергетики в Україні, яке організував Kyiv Post, повідомляє "Obozrevatel".

Представник норвезької компанії NBT в Україні Магнус Йохансен зазначив, що така ситуація підтверджує високі ризики інвестицій в Україну, що відштовхує інвесторів від країни.

"Всі говорять про великий тариф, але ніхто не аналізує фінансові ризики України для інвестицій", - сказав Йохансен.

Своєю чергою генеральний директор компанії EuroCape Адрієн Фуше зазначив, що інвестори наполягають на виконанні умов меморандуму, який глава уряду Денис Шмигаль підписав у червні 2020 року разом з інвесторами.

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"За останні півтора року наша довіра підірвана. Це питання до держави, яка брала на себе зобов'язання перед нами. І ми, як інвестори очікуємо швидких рішень від України", – сказав Фуше.

За його словами, інвестори готові продовжувати інвестиції в країну тільки за умови виконання меморандуму.

При цьому Андрій Фелів, партнер компанії "Інтегрітіс" повідомив, що криза в "зеленій" енергетиці відбиває бажання інвесторів вкладати в інші сектори економіки України.

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"Мені буде складно пояснити необхідність інвестувати в Україну, в інші сектори, якщо держава не виконує свої зобов'язання, про що міжнародні компанії звітують про свої головні офіси по всьому світу", - заявив Фелів.

Нагадаємо, 10 березня представники іноземних інвесторів написали лист до Володимира Зеленського з вимогою втрутитися в критичне ігнорування владою умов меморандуму про відновлювану енергетику, оскільки Кабінет міністрів порушує графік виплати боргів за вироблену у 2020 році "зелену" електроенергію.

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Як повідомлялося, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

За станом на 15 березня виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020 меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.

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