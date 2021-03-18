Русский
$ 27,7
32,99
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Інвестори звинуватили Україну в підриві довіри через кризу в "зеленій" енергетиці

18 березня, 17:35

Ірина Ненько Ірина Ненько

Вони готові продовжувати інвестувати в країну тільки за умови виконання меморандуму

Влада протягом 1,5 років підриває довіру іноземних інвесторів у зв'язку зі спричиненою державою кризою в секторі "зеленої" енергетики та відсутністю бажання влади виконувати зобов'язання по виплаті боргів інвесторам.

Реклама

Про це заявили одразу кілька інвесторів у ході обговорень майбутнього "зеленої" енергетики в Україні, яке організував Kyiv Post, повідомляє "Obozrevatel".

Представник норвезької компанії NBT в Україні Магнус Йохансен зазначив, що така ситуація підтверджує високі ризики інвестицій в Україну, що відштовхує інвесторів від країни.

"Всі говорять про великий тариф, але ніхто не аналізує фінансові ризики України для інвестицій", - сказав Йохансен.

Своєю чергою генеральний директор компанії EuroCape Адрієн Фуше зазначив, що інвестори наполягають на виконанні умов меморандуму, який глава уряду Денис Шмигаль підписав у червні 2020 року разом з інвесторами.

Реклама

"За останні півтора року наша довіра підірвана. Це питання до держави, яка брала на себе зобов'язання перед нами. І ми, як інвестори очікуємо швидких рішень від України", – сказав Фуше.

За його словами, інвестори готові продовжувати інвестиції в країну тільки за умови виконання меморандуму.

При цьому Андрій Фелів, партнер компанії "Інтегрітіс" повідомив, що криза в "зеленій" енергетиці відбиває бажання інвесторів вкладати в інші сектори економіки України.

В тренді
Коли міняти зимову гуму: відомий автогонщик дав пораду

"Мені буде складно пояснити необхідність інвестувати в Україну, в інші сектори, якщо держава не виконує свої зобов'язання, про що міжнародні компанії звітують про свої головні офіси по всьому світу", - заявив Фелів.

Нагадаємо, 10 березня представники іноземних інвесторів написали лист до Володимира Зеленського з вимогою втрутитися в критичне ігнорування владою умов меморандуму про відновлювану енергетику, оскільки Кабінет міністрів порушує графік виплати боргів за вироблену у 2020 році "зелену" електроенергію.

Реклама

Як повідомлялося, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

За станом на 15 березня виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020 меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

енергетика інвестори Меморандум Кабінет міністрів зелена енергетика ВДЕ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)
Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)Економіка
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав закон
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав законЕкономіка
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновага
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновагаФінанси
"Дірявий" сервіс: чому Укрзалізниця зазнає мільярдних збитків (відео)Економіка
СБУ і податкова проводять масштабні обшуки у мережі АЗС Медведчука: доходить до рукопашної
СБУ і податкова проводять масштабні обшуки у мережі АЗС Медведчука: доходить до рукопашноїЕкономіка
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробитиЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти