"Інтерпайп" продавав труби в Росію у 2-3 рази дешевше, ніж державному "Нафтогазу", – ЗМІ

Журналісти порівняли кілька контрактів компанії на поставку ідентичних труб в період із 2015 по 2019

Заводи "Інтерпайп" у 2015-2019 рр. продавали ідентичні труби для державної компанії "Нафтогаз" у 2015-2019 рр. за ціною у 2-3 рази вище, ніж за контрактами з російською нафтовою компанією "Башнефть". Про це йдеться в аналітичній статті видання "РБК-Україна", повідомляє "Politeka".

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"Якщо порівнювати контракти російських нафтових компаній і державного "Нафтогазу" за ідентичними видами труб з українських заводів "Інтерпайпу" в період з 2015 по 2019 рік, то різниця в ціні обчислюється сотнями відсотків. І це навіть без урахування різниці у вартості доставки продукції: з одного боку – в Полтаву, з іншого – на промисли Західного Сибіру", – повідомляє видання.

За підрахунками журналістів, тільки на завищенні цін на труби для "Нафтогазу", компанія "Інтерпайп" ймовірно могла додатково заробити щонайменше 290 млн доларів у період із 2015 по 2019 рр.

"РБК-Україна" порівнює кілька контрактів компанії "Інтерпайп-М" (Москва, РФ) з компанією "Башнефть" (Уфа, РФ) і "Інтерпайп-Україна" з АТ "Укргазвидобування" на поставку ідентичних насосно-компресорних і обсадних труб в один і з одних і тих же українських заводів.

"На російський ринок абсолютно однакові труби з Нікопольського заводу були продані за ціною майже у 2 рази нижче, ніж дочірньої компанії державного "Нафтогазу", – наводить видання порівняльний аналіз контрактів на насосно-компресорні труби.

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Завищення цін на труби на українському ринку спровокувало прихід міжнародних компаній, в першу чергу, з Китаю. Однак у травні 2020 року з ініціативи "Інтерпайпу" Мінекономіки несподівано ввело мита на імпорт труб з Китаю в розмірі до 51,52%, виключивши тим самим конкуренцію на тендерах "Нафтогазу".

"Фактично загороджувальна ставка мита була введена проти тих постачальників, які конкурували з "Інтерпайпом" у 2018-2019 роках на тендерах "Укргазвидобування": DP-Master Manufacturing Co, Tianjin Pipe Corporation та інших", – цитує видання слова економічного експерта Бориса Кушнірука.

Завищення цін на українському ринку дозволило "Інтерпайпу" Пінчука мінімізувати збиток від втрати російського ринку в результаті введений урядом РФ санкцій, вказує видання.

"Якби мова йшла виключно про торгівлю двох приватних компаній, то питання завищеної ціни не викликало б такий інтерес. Але все ж контракти "Інтерпайпу" з "Нафтогазом" – це історія про гроші найбільшої державної монополії. А тому в якомусь сенсі ефект від таких угод на своєму гаманці може відчути кожен українець", – зазначає "РБК-Україна".

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