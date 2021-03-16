"Інтерпайп" продав державі браковані труби у 3 рази дорожче ніж в Росію, – Кучеренко

У лютому "Нафтогаз" подав в суд на "Інтерпайп" з вимогою замінити брак, повідомляє нардеп

НАК "Нафтогаз України" звинуватив монопольного постачальника труб компанію "Інтерпайп" в постачанні неякісних труб за ціною у 3 рази вище, ніж для російського ринку. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко з посиланням на ухвалу Господарського суду Києва від 9 березня 2021 року пише "Politeka".

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"Ті самі "преміальні" труби, які "Інтерпайп" продає Нафтогазу в три рази дорожче ніж за Урал, виявляються ще й гниють. В лютому Нафтогаз подав в суд на "Інтерпайп" з вимогою замінити брак. Бракованою визнана партія із 168 штук, закуплена ще навесні 2019 року", – повідомив нардеп на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, труби за умовами договору були поставлені на склади "Нафтогазу" ще в листопаді 2019 року, однак брак виявили лише на початку 2021 року.

"Тобто майже півтора роки закуплені і оплачені "Нафтогазом" труби просто лежали на землі нікому не потрібними. Те що обсяги закупівель труб Нафтогазом при Коболєву-Вітренку перевищували реальну потребу і вони роками ржавіли на землі ні для кого не було секретом", – зазначив нардеп.

За словами Кучеренка, "на провалену програму 20/20 виділили 100 млрд грн і для освоєння коштів було вирішено закуповувати трубну продукцію втридорога і в астрономічних обсягах".

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"75% всіх контрактів на труби отримала одна компанія "Інтерпайп", яка, як виявилося продавала, Нафтогазу труби в 2-3 рази дорожче ніж в Росії. В цій конкретній ситуації з 168 бракованими трубами, "Нафтогаз" зазнав збитку трохи менше 2 млн гривень – копійки у порівнянні з тим, скільки мільярдів загалом було вкрадено на закупівлях державної монополії за останні 5 років", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, в березні 2021 року видання "РБК-Україна" опублікувало розслідування про 3-кратне завищення цін на труби компанією "Інтерпайп" для "Нафтогазу" у порівнянні із цінами по контрактах "Інтерпайпу" з російською компанією "Башнефть". До такого висновку журналісти видання дійшли після аналізу ідентичних договорів російської компанії "Інтепрайп-М" (Москва) з російськими нафтогазовими компаніями та контрактів "Інтерпайп-Україна" за АТ "Укргазвидобування" за 2015-2019 роки.

Троєкратну різницю в ціні пресслужба "Інтерпайпу" пояснила "спеціальними преміальними типами з’єднань", які начебто використовувалися в трубах для українського "Нафтогазу".

Згодом Антимонопольний комітет отримав документи для перевірки фактів завищення цін на трубну продукцію компанією "Інтерпайп" для "Нафтогазу" у 2015-2020 роках.

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