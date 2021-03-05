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"Інтерпайп" пояснив завищення цін на труби для "Нафтогазу" особливою конструкцією з'єднань

5 березня, 15:55

Ірина Ненько Ірина Ненько

Для "Нафтогазу" поставлялися "технологічно складні труби із преміальним з'єднанням", заявили у компанії

Компанія "Інтерпайп" пояснила дворазове завищення цін на трубну продукцію для державного "Нафтогазу", в порівнянні із продажами в Росії, тим, що для української компанії поставлялися "технологічно складні труби з преміальними з'єднаннями". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву компанії, пише "РБК-Україна".

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"У публікаціях, спрямованих проти "Інтерпайпу", порівнюються ціни на непорівнянні поставки стандартної трубної продукції, що не має особливих вимог, і на постачання спеціальних технологічно складних труб з преміальним з'єднанням для НАК "Нафтогаз України", – йдеться у заяві.

У компанії заявили, що "Інтерпайп" здійснював і здійснює поставки НАК "Нафтогаз України" в рамках конкурентних тендерних процедур.

В "Інтерпайпі" також поскаржилися на введення Росією ембарго на ввезення всієї продукції "Інтерпайпа" у квітні 2019 року.

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Нагадаємо, раніше РБК-Україна аналізувало контракти "Інтерпайпу" з "Нафтогазом" і російською компанією "Башнефть" на ідентичні види труб з єдиним стандартом протягом 2015-2019 років.

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Ціни реалізації труб на російському ринку виявилися у 2-3 рази нижче, ніж для державної компанії "Нафтогаз". Завищення цін дозволило "Інтерпайпу" додатково заробити на державному "Нафтогазі" до 290 млн доларів.

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ціни постачання труби интерпайп Нафтогаз України
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