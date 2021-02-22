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"Інтерпайп" монополізував поставки труб для "Нафтогазу", – нардеп

22 лютого, 15:15

Инна Бабур Инна Бабур

За словами нардепа, щорічно газовий монополіст "Нафтогаз" проводить тендери на кілька мільярдів гривень на закупівлю труб

Компанія "Інтерпайп" монополізувала постачання трубної продукції для "Нафтогаз України" завдяки корупції в керівництві держкомпанії і загороджувальним митам проти світових виробників. Про це повідомив перший заступник голови Комітету ПЕК Олексій Кучеренко, пише "Politeka".

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"Одна з суттєвих статей витрат при видобутку – це закупівля труб. З моменту приходу сьогоднішніх керманичів "Нафтогазу" – Коболєва, Вітренка й інших – тільки "Інтерпайпу" було замовлено труб на 16 (!) мільярдів гривень", - повідомив Кучеренко.

За словами нардепа, щороку газовий монополіст "Нафтогаз" проводить тендери на кілька мільярдів гривень на закупівлю труб.

Влітку 2020 року за ініціативи "Інтерпайпу", Україна запровадила загороджувальні мита проти світових виробників трубної продукції, які були конкурентами компанії на тендерах "Нафтогазу".

"Влітку 2020 року Міністерство економіки на прохання заводу "Інтерпайп" запровадило мита проти світових виробників труб. Як результат маємо: на початку 2020 року на тендерах по трубах 9 постачальників, в тому числі міжнародні, на початку на початку 2021 року — всього дві з очевидним фаворитом", - додав нардеп.

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Монополізація постачання труб призвела до підвищення цін, а відтак збільшення витрат держкомпанії.

"Поки "Нафтогаз" буде існувати, поки видобуток буде падати, населення переплачувати, а правильні труби продаватися", – підсумував нардеп.

Раніше повідомлялося, що компанія "Інтерпайп" подалася на тендер "Нафтогазу" на поставку труб на суму 500 млн грн в обхід рішення АМКУ про заборону участі в державних тендерах через махінації і зловживань компанії.

"Інтерпайп" з 2014 року є фактично монопольним постачальником трубної продукції для державної компанії "Нафтогаз України".

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