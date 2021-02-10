Інтеграція з енергосистемою ЄС дозволить усунути системні проблеми на енергоринку, – Тимченко

Гендиректор ДТЕК підкреслив, що синхронізація з енергосистемою ЄС у 2023 році можлива тільки після впровадження в Україні європейських правил роботи ринку

Тільки застосування європейського досвіду регулювання ринків електроенергії та інтеграція енергосистеми України з ENTSO-E дозволить усунути системні проблеми на енергоринку, посилить конкуренцію і знизить ціни.

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Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко на прес-конференції 10 лютого.

"Всі питання про монополії генеруючих компаній закінчаться в той момент, коли ми будемо синхронізовані, тому що це буде зовсім інший розмір ринку. Я сподіваюся, що європейські регулятори не дадуть можливості тим практикам, які у нас існували тут. Тому це та альтернатива, яку ми приймали всі ці роки, скільки працює ДТЕК", – повідомив Максим Тимченко.

Він підкреслив, що синхронізація з енергосистемою ЄС у 2023 році можлива тільки після впровадження в Україні європейських правил роботи ринку.

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"Масу спекуляцій, маніпуляцій, обману, політиканства піде, коли ми почнемо працювати за європейськими правилами гри, а без цього ніхто нас там не чекає", – додав гендиректор ДТЕК.

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Альтернативою європейської інтеграції є нарощування імпорту з Росії, який руйнує цілісність української енергосистеми.

"Є друга історія – нарощування імпорту з Росії та Білорусі. Сьогодні в Україні йде комерційний імпорт – це не дефіцит потужності, це важливо розуміти. Коли у нас йде імпорт через дефіцит – це аварійна допомога, цю електроенергію закуповує держкомпанія "Укренерго". Сьогодні у нас комерсанти закуповують електроенергію з Росії і Білорусі. І це 3% або 4% – не так важливо, важливо те, що демпінговий імпорт руйнує фінансовий баланс в системі", - зазначив Максим Тимченко.

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