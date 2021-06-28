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Іноземні інвестори після введення акцизу на зелений струм одразу закидають Україну позовами в міжнародні арбітражі, – ЄБА

28 червня 2021 16:47

Ірина Ненько Ірина Ненько

Станіслав Зінченко нагадав, що підписаний рік тому меморандум між Кабміном та іноземними інвесторами у ВДЕ передбачав незмінність умов ведення бізнесу, зокрема податкових

/ Фото: Unsplash

Європейський банк реконструкції та розвитку і інші міжнародні фінансові установи зупинили процес надання коштів на розвиток зеленої енергетики в Україні через значні політичні ризики, борги та посилення фіскального впливу для галузі шляхом введення акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Про це заявив директор GMK Center, глава комітету екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Станіслав Зінченко, повідомляє "Оbozrevatel".

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"Ні ЄБРР, ні будь-які інші серйозні міжнародні інституції вже під зеленотарифні енергетичні проєкти в Україні не дають кредитів у принципі. Корпоративні юристи великих міжнародних інвесторів розуміють, що їм насправді в арбітражах це введення акцизу – це ще один додатковий аргумент на тему того, що уряд порушує свої зобов’язання", – сказав Зінченко.

Він нагадав, що підписаний рік тому зелений меморандум між Кабміном та іноземними інвесторами передбачав незмінність умов ведення бізнесу в галузі ВДЕ, у тому числі податкових умов.

"Це буде дуже сильним аргументом в наступних тих, які будуть власне арбітражах проти України. Деякі арбітражі вже готуються початися восени", – додав експерт.

Він підкреслив, що представники Міністерства юстиції, які розуміють перспективи таких міжнародних арбітражів, будуть показово боротися проти інвесторів, однак, в решті решт, поступово будуть здавати позиції, оскільки реальних обґрунтувань для виграшу в таких справах немає.

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"На сьогодні ті, хто розказують, що, мовляв, це дозволить вирішити проблему з боргами перед інвесторами у ВДЕ, насправді лукавлять і маніпулюють. Тому що акциз збирається до бюджету, а потім завернути його назад в ринок електроенергії – це дуже складно", – пояснив Зінченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

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