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Інерція "дорогої нафти" закінчилася. Як зміняться ціни на дизель і бензин

20 липня 2021 13:47

Олександр Панченко , Юлія Ляхова

Експерти розповіли сайту "Сьогодні", що найближчим часом підвищення цін чекати не варто

Експерти вважають, що протягом тижня ціни на бензин не підвищать

Експерти вважають, що протягом тижня ціни на бензин не підвищать / Фото: AFP, Сьогодні

В Україні ніякого руху цін по бензину і ДТ до кінця тижня не варто очікувати, адже для помітного підвищення немає ніяких підстав.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли аналітик "Консалтингової групи" А-95 "Ігор Єгозаров, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

За словами Геннадія Рябцева, можливі невеликі коректування вгору в окремих регіональних мережах, де вартість нижча від середньоринкової, але в опті на кордоні ціни не тільки стабілізувалися, але і намічається тренд на їх зниження.

"Інерція "дорогої нафти" закінчилася, тобто паливо з нафти по 75 і вище доларів за барель вже продано, і тепер на зарубіжний ринок надходить більш дешеве пальне. Буде цікаво, як відреагує ринок, якщо нові розраховані Кабміном ціни виявляться нижче попередніх. Поки вони було тільки вище, і трейдери охоче слідували рекомендаціям уряду", – говорить Рябцев.

Ігор Єгозаров також прогнозує, що ніякого руху цін по бензину і ДТ до кінця тижня не варто очікувати.

Водночас Артем Куюн вважає, що за тиждень може бути подорожчання ще на 30-40 коп./л, разом за два тижні на гривню або майже на 7%.

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Також ми писали про те, що в Україні на минулому тижні ціни на паливо знову злетіли – вартість бензину зросла в середньому на 40 копійок, а дизпаливо подорожчало на 18 копійок.

В Україні зростає кількість випадків виходу з ладу автомобілів з газобалонним обладнанням. Причина – неякісний автогаз, який продають за низькою ціною ряд АЗС, детальніше дивіться в сюжеті.

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