Індексація пенсій в Україні викликала запитання у МВФ

Політичне рішення буде для влади болісним, але некритичним, каже Сергій Марченко

Проведена у березні 2021 року індексація пенсій для 8 млн українців не порушує домовленостей Києва з Міжнародним валютним фондом, однак МВФ цікавить питання компенсаторів цих коштів.

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Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів агенції Liga.net.

За словами глави відомства, індексація створила певні проблеми, адже кошти були передбачені на інші строки.

"Це створює певний дефіцит Пенсійного фонду, а отже, нам доведеться шукати для цього рішення. Ціна питання – до 6 млрд гривень. Звісно, з погляду соціальної справедливості все правильно. Але для міністра фінансів це складне питання", – зауважив Марченко.

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За його словами, МВФ не проти індексації, але Україна має показати компенсатори.

"Зараз ми змогли їх переконати, що таке політичне рішення буде для нас хоч і болісним, але некритичним: частково ми зможемо компенсувати його завдяки перевиконанню плану з податкових надходжень за перший квартал", – розповів глава Мінфіну.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що, запроваджуючи індексацію пенсій, з 1 березня в Україні підвищили тільки трудові пенсії, тобто призначені через досягнення пенсійного віку, а також за інвалідністю та через втрату годувальника. Таких пенсіонерів налічується 72% від загальної кількості. А без підвищення пенсій залишалися 3,1 млн пенсіонерів, або 28%.

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