Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплати

Пенсійний фонд прозвітував про індексацію пенсій працюючим пенсіонерам, розпочату ще в квітні. Доплату тим, кому вона "світить", видадуть у червні разом з черговою пенсією. А коли в Україну прийде чергове підвищення пенсій і кого воно торкнеться – про це йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".

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Новий перегляд пенсій запланований з 1 липня у зв'язку з підвищенням соцстандартів. З цього дня збільшиться прожитковий мінімум (ПМ) для непрацездатних до 1854 грн (+85 грн), тому мінімальна пенсія стане такою ж (зараз – 1769 грн).

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1 грудня відбудеться чергове підвищення соцстандартів і мінімальних зарплат. ПМ для непрацездатних (і мінімальна пенсія) збільшиться до 1934 грн (+80 грн), разом на 165 грн за рік. Доплати до пенсій за понаднормовий стаж теж підвищаться двічі, але виявляться невеликими. Наприклад, один рік надстажу, який "коштує" 1% від мінпенсії, або 17,69 грн, буде оцінений з 1 липня в 18,54 грн, а з 1 грудня – в 19,34 грн, або в сумі на 1,65 грн більше, аніж зараз.

А от підвищення мінімальних зарплат на 500 грн (до 6500 грн) дасть вагомішу добавку до пенсій тим, хто старше 65 років, за наявності у них стажу 30 років і більше – для жінок і 35 років і більше – для чоловіків. Їхня пенсія з 1 грудня не може бути меншою 2600 грн (40% від мінзарплати), зараз не менше 2400 грн.

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Нагадаємо, з 1 квітня проіндексовані пенсії для 313 тис. працюючих пенсіонерів з трьох мільйонів, які продовжують працювати. Середній розмір підвищення становив 193,32 грн. Перерахунок провели автоматично, без звернення пенсіонерів до ПФУ.

Майбутні пенсіонери зможуть зробити свої пенсії вагомішими, якщо нарешті Рада ухвалить закон про введення накопичувальних пенсій. Детальніше дивіться в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа