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Імпорт струму сприяє збройній агресії Росії проти України, – Гончаренко

19 лютого, 16:02

Инна Бабур Инна Бабур

РНБО має негайно заборонити імпорт російської електроенергії, вважає депутат

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) повинна негайно заборонити імпорт російської електроенергії, який підриває енергонезалежність країни. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу "Україна 24", пише "Obozrevatel".

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"Чому ми продовжуємо купувати електроенергію з країни-агресора? Чому ми продовжуємо відправляти свої гроші не українському шахтарю й енергетику, а російському? Чому ми продовжуємо давати їм гроші, на які вони вбивають українців на сході України?" – заявив нардеп.

За його словами, СБУ та РНБО мають прийняти аналогічні заходи проти імпорту російського струму як і ті, що кілька тижнів тому були запроваджені для захисту інформаційного простору від країни-агресора.

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Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 19 лютого було імпортовано 480 млн кВт·годин на суму 770 млн грн.

Проти імпорту виступили найбільші українські ТЕЦ, які 15 лютого звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб. За інформацією ТЕЦ, імпорт може призвести до зупинки роботи станцій і зриву опалювального сезону.

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енергетика Росія електроенергія ТЕЦ імпорт Олексій Гончаренко енергонезалежність енергетичний штаб
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