Імпорт струму сприяє збройній агресії Росії проти України, – Гончаренко

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) повинна негайно заборонити імпорт російської електроенергії, який підриває енергонезалежність країни. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу "Україна 24", пише "Obozrevatel".

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"Чому ми продовжуємо купувати електроенергію з країни-агресора? Чому ми продовжуємо відправляти свої гроші не українському шахтарю й енергетику, а російському? Чому ми продовжуємо давати їм гроші, на які вони вбивають українців на сході України?" – заявив нардеп.

За його словами, СБУ та РНБО мають прийняти аналогічні заходи проти імпорту російського струму як і ті, що кілька тижнів тому були запроваджені для захисту інформаційного простору від країни-агресора.

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Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 19 лютого було імпортовано 480 млн кВт·годин на суму 770 млн грн.

Проти імпорту виступили найбільші українські ТЕЦ, які 15 лютого звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб. За інформацією ТЕЦ, імпорт може призвести до зупинки роботи станцій і зриву опалювального сезону.

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