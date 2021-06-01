Імпорт струму з Білоруської АЕС шкодить відносинам з Литвою і Польщею, – Клімкін

Ексміністр закордонних справ зазначив, що рішення тимчасово припинити імпорт струму з РФ і Білорусі правильне, але недостатнє

/ Фото: Flickr

Імпорт України електричної енергії з Білоруської АЕС шкодить партнерським відносинам України з Литвою і Польщею.

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Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє "Обозреватель".

"Це взагалі маразм, литовці, поляки сто один раз сказали, що купувати електроенергію фактично з російської АЕС, яка там була побудована і таким чином допомагати Лукашенку", – заявив ексміністр в ефірі телеканалу "Україна 24".

Клімкін зазначив, що недавнє рішення тимчасово припинити імпорт струму з Росії та Білорусі правильне, однак недостатнє.

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Нагадаємо, 26 травня НКРЕКП прийняла рішення обмежити імпорт лише на 4 місяці, всупереч вимогам закону, який передбачає заборону як мінімум до кінця 2021 року.

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Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК "Укренерго" 2020 рік закінчила зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.

Зокрема понад 10 млрд грн НЕК "Укренерго" винна генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.