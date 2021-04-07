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Імпорт струму з Росії і Білорусі призводить до мільярдних втрат енергосистеми, – нардеп

7 квітня, 15:07

Ірина Ненько Ірина Ненько

Законопроєкт про заборону імпорту струму не виноситься на розгляд у сесійну залу

Затримка з прийняттям закону про заборону імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі уже обійшлася енергетичній системі України в мільярд гривень. Про це заявила народний депутат Вікторія Гриб, повідомляє "Znaj.ua".

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"Імпортовано 604 млн кВт електроенергії з Росії та Білорусії. Практично на мільярд гривень. Уявіть собі – скільки грошей втратила вітчизняна енергетика. Ці гроші пішли безпосередньо в Росію та Білорусь. І ситуація чому сьогодні така важка? Тому що таке враження, що хтось блокує прийняття закону, який надасть можливіть НКРЕКП забороняти імпорт російської і білоруської електроенергії", - заявила нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".

Вона наголосила, що комітет схвалив цей законопроєкт, однак попри підтримку більшістю членів комітету, проєкт закону не був винесений на розгляд в сесійну залу.

"Я вважаю, що все ж таки необхідно звернутися до спікера ВР і ми вже писали такі листи і депутати ставили свій підпис під тими листами", – зазначила Гриб.

Вона додала, що група народних депутатів також звернулися до РНБО для невідкладного розгляду проблеми імпорту.

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Нагадаємо, напередодні Міжнародна торгова палата (ICC Ukraine) і Європейська бізнес-асоціація (EBA) закликали депутатів невідкладно прийняти закон про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі.

Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго".

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енергетика Росія електроенергія Білорусія імпорт НКРЕКП Виктория Гриб
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