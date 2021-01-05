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Імпорт струму з Білорусі обіцяє крах української енергосистеми, – Гриб

5 січня, 14:49

Инна Бабур Инна Бабур

Імпорт електроенергії призведе до втрати країною енергонезалежності, вважає депутат

Україна після 9-місячної заборони відновила закупівлі російської електроенергії через режим Лукашенка, що в короткостроковій перспективі призведе до зупинення українських електростанцій і втрати країною енергонезалежності.

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Про це повідомила народна депутатка Вікторія Гриб.

"Сьогодні в Україну завітав перший вершник енергетичного апокаліпсису: Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі після 9-місячної заборони. Це в країні, де і без того профіцит електроенергії. Тобто, ми самі її виробляємо більше, ніж споживаємо", – повідомила нардепка на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Добові поставки, за її даними, вже перевищили 4 млн кВт⋅год, для порівняння все населення Києва на добу споживає приблизно 8-10 млн кВт⋅год.

"Минулого року Україна вже пережила імпорт електроенергії, який спровокував кризу в галузі. Зараз в Україну знову заходить імпортна енергія, яка запросто "угробить" всю вітчизняну генерацію. Це загрожує втратою десятка тисяч робочих місць", – зазначила Вікторія Гриб.

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Закупівля електроенергії з Білоруської АЕС насамперед призведе до зниження виробництва на українських АЕС і збитку Державної компанії "Енергоатом".

"Як наслідок – скорочення виробництва української атомної електроенергії, що означає загрозу повної консервації виробництва на двох українських АЕС", – додала Гриб.

Нардепка закликала депутатів на першому ж засіданні парламенту продовжити мораторій на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі до повної інтеграції України з європейською енергосистемою.

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енергетика Росія криза електроенергія Білорусія АЕС імпорт Енергоатом Виктория Гриб
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