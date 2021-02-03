Імпорт з Росії і Білорусі треба заборонити, крім аварійних потреб "Укренерго", – ексміністр Продан

Україна має заборонити імпорт струму з Росії та Білорусі за винятком аварійних потреб для балансування енергосистеми, інакше потрапить у повну залежність від Кремля. Про це написав ексміністр енергетики Юрій Продан на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Znaj.ua".

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"Якщо справді маємо на сьогодні той дефіцит потужностей, то щоби зняти всі можливості для розширення та лобіювання імпорту з Росії та Білорусі, потрібно законодавчо визначити єдиним можливим покупцем на цих перетоках державне Укренерго з єдиною метою – збалансування української енергосистеми", - наголосив Продан.

За словами ексміністра, вже у лютому Україна буде отримувати до 1000 мВт електроенергії по перетоках з Росії та Білорусі, що матиме негативні наслідки для країни та сприятиме знищенню вітчизняної енергетики. На його думку, внаслідок такої політики країна може знову потрапити в енергетичну залежність від Кремля, тож імпорт струму треба негайно заборонити.

Він також розкритикував аргумент прихильників імпорту струму щодо того, що це нібито зменшить ціни на електроенергію та поставить на місце монополістів. Ексміністр вважає, що після того, як Україна "заковтне наживку" дешевих цін на російський струм, знищивши власну генерацію, Кремль збільшить ціни і почне диктувати нам свої умови.

"Неможливо чути від високорангових керівників, дотичних до енергетики, яке це благо для галузі. І монополістів поставимо на місце і ціну знизимо. В якості аргументу наводимо приклади купівлі з тієї ж Росії вугілля. Це ж теж для енергетиків. Але купуємо сировину, якої у нас недостатньо, а виробляємо високотехнологічний товар – е/е. І можемо виробляти стільки, що і в Росію та в ту ж Білорусь залишок можемо поставляти", - зазначив Продан.

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Нагадаємо, з 1 лютого Україна розпочала імпорт електроенергії з Росії. З січня 2021 відбувається імпорт російського струму з Білорусі. Імпорт став можливий завдяки поправці Андрія Геруса, яку за його ініціативи прийняли ще восени 2019 року.

Навесні 2020 року, коли імпорт призвів до зупинки шахт і електростанцій, його тимчасово заборонили до 31 грудня 2020 року. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, продовжити заборону завадив саботаж голови енергетичного комітету Андрія Геруса, який два місяці відмовлявся скликати засідання комітету для підготовки відповідного законопроєкту.

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