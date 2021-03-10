Імпорт електроенергії з Білоруської АЕС створює загрозу для цілого регіону, – нардеп

Закупівля Україною електроенергії на Білоруській АЕС не просто руйнує українську енергосистему, а й створює загрозу для життя і здоров'я цілого регіону. Про це заявив народний депутат, член комітету з питань енергетики Верховної Ради Михайло Бондар, повідомляє "Obozrevatel".

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"На превеликий жаль, Україна, замість тотального бойкоту станції пліч-о-пліч з європейськими країнами, вирішила фінансово підтримувати Білоруську АЕС, яка несе загрозу для безпеки всього регіону. І це не лише енергетичної безпеки України, а перш за все життя і здоров’я людей всього континенту", - заявив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, лише з початку року українські компанії придбали на Білоруській АЕС щонайменше 470 млн кВт·годин.

Бондар також підтримав ініціативу депутатів Верховної Ради щодо невідкладної інспекції Білоруської АЕС спеціалістами МАГАТЕ.

"Минулого тижня колеги – народні депутати спрямували звернення до МАГАТЕ стосовно Білоруської АЕС. Поділяю їх стурбованість щодо безпечної роботи цієї станції, спорудженої кремлем восени минулого року на півночі Білорусі", - додав нардеп.

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Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Білоруської АЕС у січні 2021 року. Основним імпортером стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

В лютому 2021 року Європейський парламент прийняв резолюцію з вимогою зупинки роботи Білоруської АЕС, яка несе загрозу для безпеки в цілому регіоні. За словами народного депутата Валентина Наливайченка, наслідком резолюції Європарламенту можуть стати міжнародні санкції, в тому числі проти українських компаній-імпортерів.

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