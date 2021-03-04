Русский
$ 27,85
33,56
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Імпорт електроенергії несе приховану загрозу економіці України, – Колесніков

4 березня, 15:28

Ірина Ненько Ірина Ненько

Імпорт струму призведе до втрати робочих місць, зниження доходів громадян, ослаблення курсу національної валюти, додав ексвіцепрем'єр

Імпорт електричної енергії несе приховану загрозу не тільки для енергетичного комплексу, а й для всієї економіки країни. Про це в ефірі телеканала "Україна 24" повідомив колишній віцепрем'єр-міністр України Борис Колесніков, пише "Гордон".

Реклама

"Є велика прихована загроза, і таке було у світі неодноразово. Нам продають дешеву електроенергію, щоб ми закривали свої шахти, закривали свої ТЕС. І ось коли ми це зробимо, то нам піднімуть ціни вище за світові, і ми опинимося в безвихідній ситуації", – зазначив Колесніков.

Він підкреслив, що крім прямих збитків, імпорт призведе до втрати робочих місць, зниження доходів громадян, ослаблення курсу національної валюти.

"Тому ми маємо діяти тільки у своїх національних інтересах. А партнери – це лише по телевізору гарно", – додав ексвіцепрем'єр.

1 лютого на сайті НЕК "Укренерго" з'явилася інформація, що Україна відновила імпорт електроенергії з Росії обсягом 200 МВт·год. За даними "Інтерфакс-Україна", двом українським компаніям надали доступ до імпорту.

В тренді
Незаконні виплати за субсидіями доведеться повернути
Реклама

Із 3 січня 2021 року Україна відновила закупівлю електроенергії в Білорусі з АЕС у місті Островець. У 2019-му народний депутат від "Європейської солідарності", член міжфракційного депутатського об'єднання "Енергетична незалежність і безпека України" Михайло Бондар заявляв, що за імпортом електроенергії з Білорусі може ховатися непряме постачання з Росії.

Перед цим Україна імпортувала електроенергію з РФ з осені 2019 року – після чотирирічної перерви. Це стало можливим внаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня 2019 року закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".

До березня 2020 року, коли знову ввели заборону, імпортували понад 1 млрд кВт·год, прямі збитки енергосистеми через таке постачання оцінюють у суму 3 млрд грн, писав "Мінпром". За розрахунками Міністерства енергетики та захисту довкілля України, держава витратила на ці закупівлі 5 млрд грн, писало hromadske.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ціни енергетика Росія електроенергія Білорусія імпорт ТЕС шахти загроза Борис Колесніков Укренерго енергетична незалежність
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)
Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)Економіка
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримає
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримаєЕкономіка
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 року
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 рокуЕкономіка
Санкції в дії: чи закриються магазини
Санкції в дії: чи закриються магазини "Спортмастер", O'Stin та іншіЕкономіка
Пенсії українців підвищать на 11%: коли це станеться
Пенсії українців підвищать на 11%: коли це станетьсяЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти