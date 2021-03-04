Імпорт електроенергії несе приховану загрозу економіці України, – Колесніков

Імпорт електричної енергії несе приховану загрозу не тільки для енергетичного комплексу, а й для всієї економіки країни. Про це в ефірі телеканала "Україна 24" повідомив колишній віцепрем'єр-міністр України Борис Колесніков, пише "Гордон".

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"Є велика прихована загроза, і таке було у світі неодноразово. Нам продають дешеву електроенергію, щоб ми закривали свої шахти, закривали свої ТЕС. І ось коли ми це зробимо, то нам піднімуть ціни вище за світові, і ми опинимося в безвихідній ситуації", – зазначив Колесніков.

Він підкреслив, що крім прямих збитків, імпорт призведе до втрати робочих місць, зниження доходів громадян, ослаблення курсу національної валюти.

"Тому ми маємо діяти тільки у своїх національних інтересах. А партнери – це лише по телевізору гарно", – додав ексвіцепрем'єр.

1 лютого на сайті НЕК "Укренерго" з'явилася інформація, що Україна відновила імпорт електроенергії з Росії обсягом 200 МВт·год. За даними "Інтерфакс-Україна", двом українським компаніям надали доступ до імпорту.

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Із 3 січня 2021 року Україна відновила закупівлю електроенергії в Білорусі з АЕС у місті Островець. У 2019-му народний депутат від "Європейської солідарності", член міжфракційного депутатського об'єднання "Енергетична незалежність і безпека України" Михайло Бондар заявляв, що за імпортом електроенергії з Білорусі може ховатися непряме постачання з Росії.

Перед цим Україна імпортувала електроенергію з РФ з осені 2019 року – після чотирирічної перерви. Це стало можливим внаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня 2019 року закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".

До березня 2020 року, коли знову ввели заборону, імпортували понад 1 млрд кВт·год, прямі збитки енергосистеми через таке постачання оцінюють у суму 3 млрд грн, писав "Мінпром". За розрахунками Міністерства енергетики та захисту довкілля України, держава витратила на ці закупівлі 5 млрд грн, писало hromadske.

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