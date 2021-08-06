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Ідея Міненерго про відмову від інвестицій в електромережі закриє Україні дорогу в ЄС, – експерт

6 серпня 2021 11:10

Ірина Ненько Ірина Ненько

Кабмін може знизити тариф на електроенергію для населення за рахунок коштів електричних мереж

/ Фото: Kelly Sikkema, Unsplash

/ Фото: Kelly Sikkema, Unsplash

Пропозиція Міністерства енергетики відмовитися від інвестицій в розподільні мережі заради зниження тарифу на електроенергію для побутових споживачів унеможливить інтеграцію України в енергосистему країн ЄС.

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Про це заявив ексміністр енергетики Іван Плачков, повідомляє "Главком".

"Це (збільшення інвестицій в електричні мережі – прим.) було б однією з умов підготовки енергосистеми енергетичного комплексу до інтеграції з Європейським Союзом. Це було однією з умов, ми це зробили, тепер ми відкатуємося назад. Думаю, що і наші європейські партнери – вони дуже замислюються над вирішенням цього питання, тому що ми в їх очах непрогнозовані. То ми вводимо, то ми виводимо", – зазначив ексміністр.

За його словами, така непослідовність і непередбачуваність в рішеннях шкодить і вітчизняному споживачеві.

"Якщо ми приберемо інвестиції, то ми увійдемо в зиму без мереж. І тоді це вже небезпечно. Я взагалі думаю, що уряд вважає, що, якщо без генерації ще можна купити електроенергію в Росії там або в Білорусі. Але якщо ми угробимо мережі, то тоді ситуація взагалі буде складна", – додав ексміністр.

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Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт·год при ринковій ціні більше 4 грн/кВт·год. Тариф на електроенергію в Україні залишається у 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався із 2017 року.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняла рішення про стимулюючий тарифоутворенні. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. 70% електричних мереж в Україні перебувають в аварійному стані і потребують оновлення.

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