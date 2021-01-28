В.о. керівника САП незаконно скасував закриття справи "Роттердам+" – ексглава СБУ

Виконувач обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук вийшов за межі своїх повноважень і незаконно скасував рішення прокурорів про закриття справи "Роттердам+". Про це повідомив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко, пише "Politeka".

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"Ми з вами стали свідками того, як так звана "антикорупційна інфраструктура" остаточно перетворилася на знаряддя політичної боротьби. У результаті ми маємо грубе порушення закону і норм Конституції з боку правоохоронних органів і остаточну дискредитацію антикорупційних органів в очах суспільства", – повідомив Наливайченко на своїй сторінці в Facebook.

Ексголова СБУ наголосив, що цей же в.о. керівника САП Грищук ще кілька місяців тому публічно заявляв, що він як виконувач обов’язки не має законних повноважень жодним чином переглядати рішення прокурорів у цій справі.

"Судячи з усього, щось приємне для пана Грищука відбулося за останні 7 днів, раз він так охоче змінив свою думку", - додав нардеп.

Сама ж справа "Роттердам+", яку за останній рік двічі відкривали і закривали, за словами Наливайченка, в очах суспільства давно перетворилася на анекдот.

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"Особисто переглядав матеріали цієї справи і вкотре хочу наголосити: жодних підстав говорити про вчинення злочину немає. Вся ця справа виявилася черговим фейком, повірити в який нас змушували останні 4 роки", - підсумував Наливайченко.

Як повідомлялося, 21 січня 2021 р. САП повторно закрила справу "Роттердам+" через відсутність складу злочину.

Двічі сторона звинувачення вимагала замінити прокурора у справі, який їх не влаштовував. ВАКС двічі відмовляв у цій вимозі, вказуючи на обґрунтованість аргументів прокурора.

Коректність формульного ціноутворення на вугілля була підтверджена Антимонопольним комітетом, ВАКС, Офісом генерального прокурора, а також міжнародними й українськими експертними інститутами.

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