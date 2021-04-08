Хочуть вдарити напевно? Чому США ще не запровадили санкції проти Росії

Кілька пакетів санкцій проти російського газопроводу "Північний потік – 2" і оточення президента РФ Володимира Путіна буде введено Сполученими Штатами не раніше наступного тижня.

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Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

При цьому вона підкреслила, що Вашингтон вважає правильним вживати тих заходів, які дійсно можуть змінити поведінку тієї чи іншої країни.

"Нам не слід вживати заходів, поки ми не будемо впевнені, що дійсно може негайно змінити їхню поведінку. Це не те, як ми бачимо зовнішню політику", – заявила представник Білого дому у відповідь на запитання журналіста про вплив заходів США на російське керівництво.

Джен Псакі нагадала, що на завершення роботи над заходами на дії Росії в будь-якому разі будуть потрібні "тижні, а не місяці".

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Нагадаємо, у Путіна нервово відреагували на загрозу нових санкцій США проти Nord Stream 2.

Також нагадаємо, що в березні Мін'юст США схвалив ще два санкційні пакети проти компанії-оператора проекту Nord Stream 2 і її керівника Маттіаса Варніга.

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