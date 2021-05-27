ГТС стане в нагоді. Україна допоможе Німеччині розвивати водневу енергетику

Одна з основних труднощів переходу на цей вид палива – складність організації його зберігання і транспортування

Циліндри для промислового зберігання водню / Фото: ispionline.it

Україна та Німеччина домовилися про спільні проекти в водневій енергетиці, розвиток якої набирає обертів в Європі. Німецька сторона впевнена, що наша країна має значний потенціал для виробництва та транспортування водню.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України за підсумками переговорів глави відомства Германа Галущенко з послом Німеччини в Україні Анкой Фельдгузен.

У водневих проектах в Україні можна буде використовувати інфраструктури газотранспортної системи, уточнив міністр.

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Як повідомлялося, в 2020 році в межах Європейської зеленої угоди ЄС ініціював водневу стратегію, oj допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником водню в Європейський Союз.

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Для зміцнення позицій водневої енергетики в Європі вкрай важливо вирішити питання виробництва, транспортування та зберігання водню. Водень вибухонебезпечний при контакті з повітрям в досить високій концентрації. До того ж, цей елемент має найменшою щільністю у Всесвіті, тому його не можна зберігати так само компактно, як природний газ.

Також дивіться відео про те, як пройшли випробування першого в світі літака на водневому пальному: