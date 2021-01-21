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Гройсман: імпорт струму з РФ і Білорусі вбиває українську енергетику

21 січня, 18:12

Инна Бабур Инна Бабур

Кабміну треба будувати енергетичний міст з Європейським Союзом, вважає експрем'єр

Кабінет міністрів України повинен негайно заборонити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі й сконцентруватися на приєднанні української енергосистеми до ЄС.

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Про це заявив колишній прем’єр-міністр (2016-2019) Володимир Гройсман.

"Уряд має заборонити будь-який імпорт. Уряду треба сконцентруватися не на тому, щоб закуповувати в Росії електричну енергію. Їм треба будувати енергетичний міст з Європейським Союзом. Ми маємо бути інтегровані до єдиної енергетичної європейської системи. І от тоді там буде повний, повноцінний ринок і буде повна наша безпека. А те, що сьогодні відбувається, я вважаю, що це диверсія. І ця диверсія не припиняється", – заявив експрем’єр в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Гройсмана, мета Росії – встановити контроль над українською енергосистемою, знищивши внутрішніх виробників струму.

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"Це питання контролю України, це гібридна війна. Вони заходять з енергетичними ресурсами – вони починають контролювати Україну. Цього неможливо допустити", – додав колишній прем’єр.

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Нагадаємо, 3 січня 2021 Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. З початку року Україна закупила майже 70 млн кВт·годин на суму близько 100 млн грн.

Попередній імпорт струму з Білорусі та Росії, який здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року, призвів до найбільшої в історії незалежності кризи на енергоринку.

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енергетика Росія ЄС електроенергія Білорусія імпорт Володимир Гройсман
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