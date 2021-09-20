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Гривня знову зміцнилася до долара – офіційний курс

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
20 вересня, 16:59
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Національний банк України розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 21 вересня
Курс долара не змінився
Курс долара не змінився / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 21 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

20.0921.09зміна
1 долар США26,70 грн 26,70 грн 0
1 євро31,46 грн 31,27 грн - 0,19

У порівнянні з попереднім банківським вдень курс долара не змінився, а от євро впав в ціні на 19 копійок.

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1 злотий коштує 6,79 грн, що на 9 копійок менше за попередній день. 10 російських рублів – 3,63 грн, що на 5 копійок менше, ніж 20 вересня.

Що буде з курсом далі

Протягом тижня невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренду по долару на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

"На наступному тижні гривня може знову зміцнитися, все буде залежати від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн/долар не дозволить регулятор, він у ту ж мить же викупить надлишки валюти", – прогнозує президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Що відбувалося з курсом:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
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Раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом .

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