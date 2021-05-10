Гречка більше не дорожчатиме. На якій позначці завмерла ціна за кілограм

Уряд переконує, що держпідтримка виробництва гречки зробить крупу ще доступнішою для українців

Щоб зробити крупу більш корисною, обсмажте її на пательні / Фото: freepik.com

У квітні ціна на гречку незначно знизилася (на 0.4%) і стабілізувалася на рівні 40,06 грн/кг. Про це повідомило Мінекономіки.

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В уряді стверджують, що вдалося досягти стабілізації ціни крупи за рахунок держпідтримки аграріїв для стимулювання виробництва цього соціально важливого продукту. Програма передбачає дотації – 3500 грн на кожен гектар посіву гречки.

"Мінекономіки не очікує проблем на ринку гречки через тимчасову відмову Росії експортувати цю продукцію в Україну. Внутрішні потреби в гречці будуть повністю забезпечені", – відзначається в заяві.

Станом на 1 травня Україна імпортувала 46 тисяч тонн гречки:

18,9 тис. тонн з Росії;

9 тис. – з Казахстану;

3,4 тис. – з Білорусі;

15 тис. – серед інших зернових культур.

Раніше гречана крупа досягала і 50 грн за кілограм. Нагадаємо, за 20 років обсяги виробництва гречки в Україні скоротилися в 4,6 рази – до 104 тис. тонн в 2020 році.

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