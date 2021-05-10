Гречка більше не дорожчатиме. На якій позначці завмерла ціна за кілограм

Щоб зробити крупу більш корисною, обсмажте її на пательні / Фото: freepik.com
У квітні ціна на гречку незначно знизилася (на 0.4%) і стабілізувалася на рівні 40,06 грн/кг. Про це повідомило Мінекономіки.
В уряді стверджують, що вдалося досягти стабілізації ціни крупи за рахунок держпідтримки аграріїв для стимулювання виробництва цього соціально важливого продукту. Програма передбачає дотації – 3500 грн на кожен гектар посіву гречки.
"Мінекономіки не очікує проблем на ринку гречки через тимчасову відмову Росії експортувати цю продукцію в Україну. Внутрішні потреби в гречці будуть повністю забезпечені", – відзначається в заяві.
Станом на 1 травня Україна імпортувала 46 тисяч тонн гречки:
- 18,9 тис. тонн з Росії;
- 9 тис. – з Казахстану;
- 3,4 тис. – з Білорусі;
- 15 тис. – серед інших зернових культур.
Раніше гречана крупа досягала і 50 грн за кілограм. Нагадаємо, за 20 років обсяги виробництва гречки в Україні скоротилися в 4,6 рази – до 104 тис. тонн в 2020 році.