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Графік зміниться: як працюватиме "Нова пошта" на День Незалежності

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
17 серпня, 10:20
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Сайт "Сьогодні" дізнався, коли клієнти "Нової пошти" зможуть скористатися послугами компанії
График работы "Новой почты" на День Независимости Украины. Коллаж: "Сегодня"
График работы "Новой почты" на День Независимости Украины. Коллаж: "Сегодня"

"Нова пошта" визначилася з графіком роботи на вихідні на День Незалежності України.

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Як сайту "Сьогодні" розповіли в "Новій пошті", в неділю, 22 серпня, відділення та кур'єрська доставка працюватимуть за звичайним графіком.

А в понеділок і вівторок, 23-24 серпня, коли святкується День Незалежності, "Нова пошта" працюватиме за графіком неділі, який залежить від відділення.

Як працюватимуть банки на День Незалежності

На українців чекає додатковий вихідний у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, тому робочий день для банківської системи з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня.

Як здійснюватимуться банківські перекази:

  • з 21 по 24 серпня включно міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) будуть здійснюватися датою 25 серпня;
  • 23 серпня банки можуть здійснювати касові операції;
  • 28 серпня датою цього ж банківського дня будуть здійснюватися міжбанківські перекази.
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