Графік зміниться: як працюватиме "Нова пошта" на День Незалежності

"Нова пошта" визначилася з графіком роботи на вихідні на День Незалежності України.
Як сайту "Сьогодні" розповіли в "Новій пошті", в неділю, 22 серпня, відділення та кур'єрська доставка працюватимуть за звичайним графіком.
А в понеділок і вівторок, 23-24 серпня, коли святкується День Незалежності, "Нова пошта" працюватиме за графіком неділі, який залежить від відділення.
Як працюватимуть банки на День Незалежності
На українців чекає додатковий вихідний у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, тому робочий день для банківської системи з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня.
Як здійснюватимуться банківські перекази:
- з 21 по 24 серпня включно міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) будуть здійснюватися датою 25 серпня;
- 23 серпня банки можуть здійснювати касові операції;
- 28 серпня датою цього ж банківського дня будуть здійснюватися міжбанківські перекази.
Також ми писали про те, що:
- На "Новій пошті" буквально знищили посилку;
- У дитини градом пішли сльози: клієнтка "Нової пошти" застосувала перцевий балончик у відділенні .