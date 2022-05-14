Готуються до світового голоду? Чому Індія заборонила експорт пшениці

Одна із причин таких дій з боку Індії є російсько-українська війна

Експорт заборонили не повністю, є деякі винятки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Індія обмежила експорт пшениці задля забезпечення загальної продовольчої безпеки країни та підтримки сусідніх і вразливих країн. Дозволять вивозити тільки ту пшеницю, за поставками якої "було видано безвідкличний акредитив".

Про це повідомляє The Times of India.

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Також експорт дозволять на підставі дозволу, наданого урядом Індії іншим країнам для задоволення їхніх потреб у продовольчій безпеці, та на підставі запиту їхніх урядів.

Таке рішення Індія ухвалила на фоні величезних втрат через сильну спеку в березні і зростання інфляції у квітні на 7,79%, а також через російсько-українську війну.

Зауважимо, що світові покупці розраховували на Індію, яка є другим за величиною виробником пшениці у світі, після того, як РФ здійснила морську блокаду в Україні та експорт виявився неможливим.

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Індія дала задню Фактично кілька днів тому уряд оголосив про свої плани щодо збільшення експорту. Індія обіцяла направити торговельні делегації до Марокко, Тунісу, Індонезії, Філіппін, Таїланду, В'єтнаму, Туреччини, Алжиру та Лівану для вивчення можливостей збільшення експорту пшениці з країни. Без азіатських санцій діла не буде