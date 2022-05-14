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Готуються до світового голоду? Чому Індія заборонила експорт пшениці

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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14 травня, 11:57
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Одна із причин таких дій з боку Індії є російсько-українська війна
Експорт заборонили не повністю, є деякі винятки
Експорт заборонили не повністю, є деякі винятки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Індія обмежила експорт пшениці задля забезпечення загальної продовольчої безпеки країни та підтримки сусідніх і вразливих країн. Дозволять вивозити тільки ту пшеницю, за поставками якої "було видано безвідкличний акредитив".

Про це повідомляє The Times of India.

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Також експорт дозволять на підставі дозволу, наданого урядом Індії іншим країнам для задоволення їхніх потреб у продовольчій безпеці, та на підставі запиту їхніх урядів.

Таке рішення Індія ухвалила на фоні величезних втрат через сильну спеку в березні і зростання інфляції у квітні на 7,79%, а також через російсько-українську війну.

Зауважимо, що світові покупці розраховували на Індію, яка є другим за величиною виробником пшениці у світі, після того, як РФ здійснила морську блокаду в Україні та експорт виявився неможливим.

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