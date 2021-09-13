Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Бенфіка: онлайн ⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Держава піднімає мінімальні роздрібні ціни на алкоголь

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
13 вересня, 23:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мінекономіки вважає, що зростання цін допоможе боротися з тіньовим ринком
У Міністерстві економіки вирішили змінити мінімальні ціни на алкоголь / Колаж "Сьогодні"
У Міністерстві економіки вирішили змінити мінімальні ціни на алкоголь / Колаж "Сьогодні"

Ціни на алкоголь найближчим часом знову зміняться. Міністерство економіки розробило проєкт постанови про затвердження оновлених мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкогольну продукцію, що дасть можливість в черговий раз підвищити ціни легальним виробникам.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Реклама

Читайте також:

У повідомленні сказано, через подорожчання сировини і матеріалів, що використовуються в галузі, легальні виробники алкогольних напоїв без актуалізації МРЦ не можуть підняти ціну свого продукту до економічного обґрунтованого. Адже вони не витримують конкуренції з нелегальними виробниками, які через використання сировини з нелегального ринку формують пропозицію товару за мінімально допустимою ціною.

"Інструмент мінімальних роздрібних цін, разом із показниками вартості та якості, забезпечує конкуренцію на ринку алкогольних напоїв. Це зменшує сегмент тіньового ринку, витісняючи його із легального продажу за ціновим фактором", – вважає заступник міністра Сергій Теленик.

Реклама

При цьому він зазначив, що Мінекономіки спільно з Державною установою "Інститут економіки та прогнозування НАН України" опрацьовують алгоритм проведення розрахунків МРЦ та вивчають можливості його удосконалення.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.69

Євро (€)

31.45

Російський рубль (₽)

0.37

Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти