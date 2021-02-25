Державні шахти мають продавати вугілля за ціною імпортного паритету, – експерт

Зараз різниця між ціною продажу вугілля держшахтами і реальною собівартістю покривається із держбюджету

Міністерство енергетики втратило зв'язок із реальністю, раз змушує державні шахти продавати вугілля по 1650 грн/т за ринкових цін у 2000 грн/т. Про це заявив голова Першої енергетичної асоціації України Василь Котко, пише "Obozrevatel".

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"Ціни державних шахт диктуються Міненерго. Економічної логіки, як і в багатьох рішеннях наших державних органів, на жаль, в цьому немає ніякої", – повідомив Котко.

Експерт наголосив, що державні підприємства мають продавати свою продукцію за ринковими цінами, індикативом для яких можуть слугувати індекси API2 в порту Роттердам.

"Які ціни на біржі Роттердаму, такі повинні бути ціни і в нас в Україні. В умовах дефіцитності ціни повинні визначатися імпортом", – додав експерт.

Раніше повідомлялося, що собівартість видобутку вугілля на державних шахтах складає близько 4200 грн/т.

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Різниця між ціною продажу вугілля державними шахтами і реальною собівартістю покривається за рахунок прямих дотацій з державного бюджету.

Затримки або нестача дотацій призводить до виникнення заборгованості по заробітній платі і боргам за електроенергію.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. У 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.

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