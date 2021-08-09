Русский
$ 26,83
31,68
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Державна регуляторна служба не погоджувала введення нового акцизу на зелену енергію – УВА

9 серпня 2021 18:19

Ірина Ненько Ірина Ненько

Законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу Кабінет міністрів зареєстрував на початку червня

Проект закону №5600 про введення нового акцизу для зеленої енергії станом на кінець липня не отримував погодження Державної регуляторної служби (ГРС).

Реклама

Про це повідомила Українська вітроенергетична асоціація з посиланням на лист ГРС, інформує Politeka.

"Підготовлений урядом проєкт закону (№5600 – ред.) прямо порушує взяті перед інвесторами в ВДЕ зобов'язання в рамках підписаного меморандуму про взаєморозуміння та фактично скорочує розмір "зеленого" тарифу на додаткові 3,2%, законопроєкт досі не отримав погодження Державної регуляторної служби України", – йдеться у заяві асоціації.

В асоціації заявили, що проєкт закону, яким передбачено незаконне, на її думку, введення акцизного податку на зелену енергію навіть не надходив у ГРС, що є порушенням Закону "Про засади державної регуляторної політики".

В тренді
Росія в нетерпінні: "Північний потік – 2" от-от добудують
Сергій Нечаєв упевнений, що "Північний потік - 2" скоро добудують

"Українська вітроенергетична асоціація звернулася до ГРС з проханням довести до відома профільний Комітет Верховної Ради України (Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики) про неможливість його розгляду, схвалення та, відповідно, винесення на розгляд Верховної Ради України та здійснення всіх інших/подальших дій в рамках законотворчої процедури, без врахування рішення Державної регуляторної служби України щодо регуляторного впливу зазначеного проекту закону", – йдеться в повідомленні УВА.

Реклама

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням гарантій, наданих раніше державою, і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії – Мінсоцполітики готує закон
Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії – Мінсоцполітики готує законЕкономіка
Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Пенсії українців можна підвищити вдвічі – Шмигаль
Пенсії українців можна підвищити вдвічі – ШмигальЕкономіка
В Україні знесуть хрущовки – куди і на яких умовах розселять українців
В Україні знесуть хрущовки – куди і на яких умовах розселять українцівЕкономіка
Чорнобильцям підвищили пенсії – скільки платять із серпня-2021
Чорнобильцям підвищили пенсії – скільки платять із серпня-2021Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти