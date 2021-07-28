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Державна "Центренерго" просить РНБО дати кошти на закупівлю вугілля із резервного фонду

28 липня 2021 14:37

Ірина Ненько Ірина Ненько

Обвал цін на електроенергію нижче собівартості привів до зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ

/ Фото: Pixabay

Державна компанія "Центренерго" попередила Раду національної безпеки і оборони (РНБО) про критичну ситуацію із підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду.

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Про це йдеться в копії листа держкомпанії, оприлюдненої першим заступником комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, повідомляє "Главком".

"У зв'язку з критичною ситуацією, яка склалася на ринку електричної енергії, "Центренерго" зіткнулася з масовою відмовою контрагентів за двосторонніми договорами виконувати свої зобов'язання. У свою чергу зниження надходжень коштів ускладнює підготовку до осінньо-зимового періоду. Через брак обігових коштів під загрозою своєчасне виконання ремонтної програми і накопичення достатніх запасів вугілля", – йдеться у зверненні.

Держкомпанія закликала РНБО, уряд і Міненерго втрутитися у ситуацію.

"Просимо вжити необхідних заходів для регулювання ринку, а саме зобов'язати НКРЕКП прийняти мінімальні прайс-кепи і скасувати максимальні прайс-кепи, а також провести перевірку учасників ринку щодо маніпуляцій, ввести плату за потужність, виділити кошти з резервного фонду для закупівлі вугілля з метою безперебійного проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 року", – йдеться у зверненні держкомпанії.

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Нагадаємо, з початку липня кожна третя ТЕС працювала на мінімальній потужності, а Слов'янська ТЕС із 6 по 20 липня була зупинена.

Основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвал цін нижче собівартості.

У першій половині липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед не перевищувала 1 грн/кВт.год, що в 1,5 раза нижче номінальної собівартості ТЕС (1,6 грн/кВт.год, за даними "Донбасенерго").

Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".

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