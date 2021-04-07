Чи вплинули на ці показники кадрові ротації, що відбулися останнім часом

Держмитслужба України успішно стартувала у 2021 році, виконавши у січні-березні план надходжень на 108% і перерахувавши до держбюджету 98,5 млрд грн (при запланованих 91,6 млрд грн).

Чи вплинули на ці показники кадрові ротації, що відбулися останнім часом, наразі сказати важко. Проте, як зазначав у лютому цього року міністр фінансів Сергій Марченко, незадоволення роботою колишнього керівництва було пов’язане з невиконанням вимог бюджетних показників. Також гостро стоїть питання реформування, в першу чергу з метою подолання корупції на митниці.

Нагадаємо, що за останні майже два роки змінилося п'ять керівників ДМС. Зараз її очолює Павло Рябікін, який раніше обіймав посаду генерального директора Міжнародного аеропорту "Бориспіль" та має досвід адміністративної та парламентської роботи. Крім того, у січні 2021 року Кабінет міністрів України призначив заступників голови Державної митної служби України, зокрема призначено Бережнюка Івана – першим заступником голови Держмитслужби; Черкасського Руслана – заступником голови Держмитслужби; Звягінцева Сергія – заступником голови Держмитслужби.

Перед новим керівництвом Держмитслужби стоїть чимало складних завдань, зокрема оновлення інфраструктури, на яке сьогодні не вистачає коштів. Як зазначив голова відомства, підвищити ефективність можливо тільки шляхом інтенсифікації роботи з переходом на ІТ-продукти. У цьому разі, якщо необхідні кошті будуть знайдені протягом трьох років, до бюджету можливо буде залучити 100 млрд грн.

Про необхідність прискорення реформування митниці заявляв і президент Володимир Зеленський на нараді з головою Держмитслужби Павлом Рябікіним, який своєю чергою поінформував, що реформа передбачає перехід на новітні технології та діджиталізацію, спрощення та гармонізацію митних процедур, ставок мита з європейським законодавством, навчання та тестування персоналу, поліпшення матеріально-технічної бази тощо.

Водночас не варто вважати, що фіскальна функція є центральною для митних органів, адже це масштабна сфера державного регулювання, важливим елементом якої є безпека державного кордону.

Сподіваємося, що останні кроки до підвищення ефективності державного управління митною справою та формування державної митної політики, в контексті чого відбулося чергове реформування кадрового складу митної служби, дозволять реально забезпечити безпеку та захист митних інтересів України.

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