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Держшахти свідомо заганяють в збитки заниженою ціною на вугілля, – експерт

23 лютого, 16:55

Инна Бабур Инна Бабур

Збитки покриваються державними дотаціями і недоплатою за електроенергію, каже експерт

Занижена як мінімум на 300 грн/т ціна на вугілля державних шахт призводить до необґрунтованого збільшення бюджетних дотацій. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква, пише "РБК-Україна".

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За його словами, при ринковій ціні на вугілля 1950-2100 грн/т, державні шахти продовжують продавати вугілля по 1650 грн/т.

"Збитки покриваються державними дотаціями та недоплатою за електроенергію. Це така наша суспільна замикаюча ціна на вугілля, яку українці всі разом згодилися платити. І платять", - наголосив експерт.

При цьому нелогічним виглядає рішення влади знизити ціну на вугілля держшахт тоді як ціни на світовому ринку зростали.

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"Чому ж тоді середня ціна на вугілля державних шахт знизилася з 1900 грн/т у червні 2020 року, коли був стійкий профіцит вугілля, до 1650 в листопаді, коли дефіцит вугілля вже "розгорався" і така ціна трималась аж до січня 2021 року, коли вже все полихало?" – наголосив Саква.

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Собівартість видобутку вугілля на державних шахтах, за словами експерта, складає близько 4200 грн/т.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. У 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.

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