Похитне безпеку, вдарить по Україні. У 9 країнах засудили договір США про "Північний потік – 2"

Політики вважають газопровід геополітичним проектом, який спрямований на розширення впливу Росії на Європу

У США і країнах ЄС підтримали Україну. Колаж "Сьогдні" / Фото: Nord Stream 2, Senator Bob Menendez

Представники дев'яти країн виступили проти домовленості США і ФРН про "Північний потік – 2". Відповідна заява розміщена на сайті голови Комітету з міжнародних відносин Сенату Сполучених Штатів Америки Роберта Менендеса.

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Політик і його колеги з європейських країн підписали спільний документ, в якому виступили проти газопроводу "Північний потік – 2". Крім Менендеса заяву підписали голови комітетів парламентів:

Естонії;

Ірландії;

Латвії;

Литви;

України;

Великобританії;

Чехії;

Польщі.

"З жалем відзначаємо недавнє рішення Сполучених Штатів і Німеччини по "Північному потоку – 2", яке передбачає відновлення робіт по завершенню газопроводу", – йдеться в документі.

Про що йдеться в листі

"Північний потік – 2" – геополітичний проєкт, спрямований на розширення впливу Росії на Європу шляхом панування на енергетичному ринку, вважають глави міжнародних комітетів парламентів. Після завершення будівництва газопроводу вплив російського газу посилиться в європейській енергетичній системі.

Політики впевнені, така угода поставить під загрозу національну безпеку держав-членів ЄС і США.

Однак особливу увагу в листі приділено Україні, на якій домовленості позначаться найбільше.

"Завершення "Північного потоку – 2" дасть Росії ще один інструмент тиску і шантажу стосовно України. Вона продовжує стикатися з жорстокою агресією Росії і військовою окупацією її територій за свій проєвропейський вибір. В результаті загинули понад 14 тисяч українців, і щотижня все більше українських військових віддають своє життя, щоб захистити свою Батьківщину і всю Європу. ЄС і США повинні працювати разом, щоб посилити списком санкцій тиск на Кремль для протидії агресії в Україні ", – йдеться в тексті заяви.

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Далі глави міжнародних комітетів парламентів звертаються до НАТО із закликом про посилення стримування. Особливу увагу просять звернути на Східний фланг від Балтійського до Чорного моря.

Політики мають намір взяти на себе зобов'язання розробити дорожню карту на шляху України до вступу в НАТО. Однак Київ повинен провести необхідні реформи і відповідати стандартам членства в Північноатлантичному Альянсі.

"Для консолідації зусиль українського уряду щодо трансформації, а також демократії і прав людини в регіоні ми закликаємо ЄС узгодити перспективу членства для України", – також говориться в листі.

Що таке "Північний потік – 2"

Російський магістральний газопровід до Німеччини через Балтійське море (його довжина становить 1234 км в один бік і 2468 км в обидва) – це розширення "Північного потоку".

Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн. Серед них: вищезгадані Німеччина (85 км) і Росія (118 км), а також Данія (147 км), Фінляндія (374 км) і Швеція (510 км).

Як все було

21 липня США і Німеччина оголосили, що офіційно домовилися про завершення будівництва "Північного потоку-2". Країни опублікували спільну декларацію з обіцянками Києву, в яких рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України і її європейський шлях.

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В опублікованій заяві багаторазово підкреслюється необхідність вжити заходів проти російської агресії і деструктивних дій Росії в Україні і за її межами.

За даними ЗМІ, пізніше Адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", оскільки це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва. В Офісі президента спокійно поставилися до цих чуток, тому що це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки.

Як повідомлялося, Німеччина не планує зупиняти прокачування газупо трубопроводу "Північний потік – 2". Однак в разі агресивних дій з боку Росії ФРН має намір вибрати шлях складніше для заходів у відповідь.

У разі, якщо Росія буде використовувати "Північний потік – 2" проти України, Німеччина ініціює санкції на рівні Європейського Союзу, заявив кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС / ХСС Армін Лашет. Політик вважає, що таким чином РФ не зможе перетворити газопровід в геополітичну зброю.

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