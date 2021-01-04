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Держказначейство почало 2021 рік з рекордною сумою на рахунку

4 січня, 18:14

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Мінфін обіцяє, що всі витрати профінансують у повному обсязі

Станом на 1 січня 2021 року на рахунках Державної казначейської служби України накопичилося 70,7 млрд гривень.

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Про це Міністерство фінансів повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Як запевняє фінансове відомство, сума стала рекордною за останні 10 років. На Єдиному казначейському рахунку знаходиться 12 млрд гривень в національній валюті, 58,7 млрд гривень – в іноземній.

У Мінфіні заявили, що можна бути впевненими у завтрашньому дні, оскільки держава гарантує, що всі необхідні витрати буде профінансовано в повному обсязі.

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Нагадаємо, напередодні нового року Мінфін на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики залучив у державний бюджет рекордні 51,4 млрд грн. Важливо, що 32,5 млрд грн залучено завдяки розміщенню "коротких" боргових інструментів – від 3 до 10 місяців звернення. Тому погашати ці позики уряд буде вже 2021 року починаючи з березня.

Також нагадаємо, що станом на 1 липня залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку становили 75,7 млрд грн, що більше нинішньої суми на ЄКР.

Сайт "Сьогодні" розповідав, що за певних умов вкладати гроші в ОВДП більш вигідно, аніж у депозити. Однак криза не обійшла і цей ринок.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" у статті: "Інвестори позбуваються ОВДП: чи вигідно сьогодні купувати держоблігації".

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валюта Мінфін казначейство Казначейська служба казначейський рахунок

Джерело: Сьогодні

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