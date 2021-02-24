Річна виручка компанії "Інтерпайп-М" склала 250 млн рублів

Сумарно з 2014 по 2019 рік "Інтерпайп" заробив у Росії 1,25 млрд рублів чистого прибутку

Виручка компанії "Інтерпайп-М" (Москва, РФ) за останній звітний рік, 2019 й, склала 249,8 млн руб. Про це свідчать дані податкової звітності "Інтерпайп-М", поданої у Федеральну податкову службу РФ, пише "РБК-Україна".

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Прибуток російського підрозділу "Інтерпайпу" до оподаткування у 2019 році скоротився до 75,8 млн рублів.

Чистий прибуток скоротився до 27,8 млн рублів. Роком раніше російський підрозділ "Інтерпайпу" отримав в РФ чистий прибуток 579 млн рублів.

У 2019 році "Інтерпайп-М" збільшив сплату ПДВ на 22% до 68 млн рублів.

Представництво "Інтерпайп" зареєстровано у 2005 році в Москві.

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До 2014 року щорічна виручка компанії коливалася в межах 11-15 млрд рублів.

У 2015 році дохід російського бізнесу "Інтерпайп" впав до 5 млрд рублів, проте у 2016-2018 роках виручка повернулася на рівень 10 млрд рублів на рік.

Сумарно з 2014 по 2019 рр. "Інтерпайп" заробив у Росії 1,25 млрд рублів чистого прибутку, сплативши за цей період 345 млн рублів податку на прибуток і 222 млн ПДВ (сумарно 569 млн рублів).

Нагадаємо, компанія "Інтерпайп" є монопольним виробником трубної продукції для нафтогазової промисловості і коліс для залізниці в Україні.

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