Річна квота України на експорт меду до ЄС скінчилася за місяць

Україна вже вичерпала річні квоти на безмитні поставки до ЄС таких товарів:
- мед;
- виноградний сік;
- яблучний сік.
Про це повідомили аналітики "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ).
Крім того, вичерпана квартальна квота на безмитний експорт яєць та яєчних продуктів, а також розділеного на частини м'яса птиці.
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Стан річних квот щодо деяких інших товарів до 25 січня:
- кукурудза – вичерпано 74%;
- цукор – 43%
- крупи і борошно – 24%;
- оброблені томати – 18%;
- м'ясо птиці в тушках – 16%.
Нагадаємо, безмитний експорт в рамках квот передбачений торгової частиною Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. При цьому Угоду про асоціацію Україна – ЄС скоро переглянуть.
Угода про асоціацію між Україною та ЄС була підписана та ратифікована Україною 2014 року. Однак з ратифікацією усіма європейськими країнами виникла затримка. Тому було вирішено, що угода тимчасово почне діяти з 1 січня 2016 року. А повністю вона набула чинності з 1 вересня 2017-го.
До речі, експорт меду з України різко зріс 2020 року. Поставки цього продукту за кордон збільшилися на 45%. А про те, який мед найсмачніший, новинам "Сьогодні" розповів колекціонер меду і віцепрезидент Союзу пасічників України Денис Солдатов:
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