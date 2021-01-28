Річна квота України на експорт меду до ЄС скінчилася за місяць

Україна вже вичерпала річні квоти на безмитні поставки до ЄС таких товарів:

мед;

виноградний сік;

яблучний сік.

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Про це повідомили аналітики "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ).

Крім того, вичерпана квартальна квота на безмитний експорт яєць та яєчних продуктів, а також розділеного на частини м'яса птиці.

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Стан річних квот щодо деяких інших товарів до 25 січня:

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кукурудза – вичерпано 74%;

цукор – 43%

крупи і борошно – 24%;

оброблені томати – 18%;

м'ясо птиці в тушках – 16%.

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Нагадаємо, безмитний експорт в рамках квот передбачений торгової частиною Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. При цьому Угоду про асоціацію Україна – ЄС скоро переглянуть.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС була підписана та ратифікована Україною 2014 року. Однак з ратифікацією усіма європейськими країнами виникла затримка. Тому було вирішено, що угода тимчасово почне діяти з 1 січня 2016 року. А повністю вона набула чинності з 1 вересня 2017-го.

До речі, експорт меду з України різко зріс 2020 року. Поставки цього продукту за кордон збільшилися на 45%. А про те, який мед найсмачніший, новинам "Сьогодні" розповів колекціонер меду і віцепрезидент Союзу пасічників України Денис Солдатов:

Сюжет Анни Бровко та Ігоря Лукашова Відео: Сьогодні

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